12 Августа 2020
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Экономика В России В бывшем СССР
абхазия (2008) | Фото: накануне.ру

СМИ: Россия покроет острый электродефицит в Абхазии

Россия с 1 февраля начнет поставлять электричество в Абхазию, которая испытывает дефицит электроэнергии из-за низкой водности Ингурской ГЭС, в частности, проходят веерные отключения, пишет "Коммерсант". По данным издания, ситуация стала критической на фоне политических проблем в республике.

До апреля Абхазия нуждается примерно в 250 млн кВт/ч. Эти объемы поставит "Интер РАО" по "минимальному" бюдежту, расходы будут компенсированы из бюджета. В общей сложности РФ может направить на покрытие энергодефицита в Абхазии 500-700 млн руб., утверждает издание.

Ингурская ГЭС (1,3 ГВт) — единственный источник электроэнергии Абхазии. Плотина и водохранилище станции находятся на стороне Грузии, а пульт управления, часть тоннеля и турбины — в Абхазии. По неофициальному соглашению 60% выработки должно уходить Грузии, а 40% — Абхазии. При этом потребление Абхазии растет, и сейчас Сухум получает уже около 50% выработки Ингурской ГЭС.

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СМИ: Россия покроет острый электродефицит в Абхазии

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Теги: абхазия, электричество, дефицит, россия, интер рао



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