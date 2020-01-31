На Среднем Урале девушка госпитализирована с подозрением на китайский коронавирус

В Нижнем Тагиле девушка госпитализирована с подозрением на китайский коронавирус. Как передает корреспондент Накануне.RU, информация об этом появилась сегодня в тагильских СМИ.

Сообщается, что девушка недавно вернулась из-за границы. Сейчас она госпитализирована в инфекционную больницу с подозрением на заражение коронавирусом и проведет там 21 день - до тех пор, пока не завершится инкубационный период.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в настоящий момент случаев заражения новым коронавирусом в регионе не зафиксировано.

"Обследование на новую коронавирусную инфекцию проводится только в том случае, если у граждан, прибывших из КНР, в ходе санитарно-карантинного контроля или при обращении за медицинской помощью в течение 14 дней после прибытия будут выявлены симптомы ОРВИ. Такие граждане, независимо от принадлежности к тому или иному государству, в немедленном порядке будут изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая и коронавирусную инфекцию. При необходимости им будет оказана вся необходимая медицинская помощь", - заявили в надзорном ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что у 11 жителей Уральского федерального округа подозревали китайский коронавирус. В результате у некоторых она не подтвердилась, по остальным результаты обследования еще не известны.