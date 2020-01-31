12 Августа 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
(2004) |

"В Югре безопасно". Власти призвали не опасаться коронавируса

Югорчанам не следует опасаться бушующего в Китае коронавируса – власти приняли все необходимые меры безопасности. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель губернатора Всеволод Кольцов, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

По его словам, коронавирус – не первый вызов миру людей, ранее уже были птичий грипп, атипичная пневмония. В регионе приняты все необходимые приказы, проведено заседание санитарно-эпидемиологической комиссии, согласован окружной методический организационный план, который прописывает систему взаимодействия всех ведомств. Запасы лекарств достаточны, врачей обучают особенностям этого вируса.

"Посылки из Китая не могут быть опасными, потому что для вируса нужна благоприятная среда, в посылках такой нет", - сказал Кольцов.

По словам директора окружного департамента здравоохранения Алексея Добровольского, система здравоохранения готова к борьбе с самыми разными инфекционными заболеваниями.

"В Югре – более 700 инфекционных коек, при необходимости мы готовы дополнительно развернуть 500 реанимационных коек. Мы обеспечены необходимым персоналом и материально-технической базой. Сейчас для нас самое главное – работа с теми пациентами, которые обратились к нам с признаками ОРВИ, и мы знаем, что они вернулись из-за границы", - сказал он.

Напомним, на фоне сообщений о ситуации с болезнью продажи медицинских масок в России в январе выросли втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Магадане в соцсетях распространяется ложное сообщение о заболевании коронавирусом.

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"В Югре безопасно". Власти призвали не опасаться коронавируса

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Теги: коронавирус, Всеволод Кольцов, замгубернатора Югры



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