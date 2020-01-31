Управляющий хостелом "Карамель" вступился за инспектора пожнадзора и попросил прощения у семей погибших

12 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Лукашенко между Сциллой и Харибдой

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
YouDo: http://remont.youdo.com/electrician/chandelier/, подробности...
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/building/sauna/furnace/chimney/, подробное описание здесь.



Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Владелец, Карамель, Сергей Щ. (2020) | Фото: Mash

Управляющий хостелом "Карамель" вступился за инспектора пожнадзора и попросил прощения у семей погибших

Сестра управляющего пермским хостелом "Карамель" опубликовала открытое письмо от управляющего Сергея Щербакова, в котором он озвучил свою позицию относительно трагедии, произошедшей мини-отеле, передает корреспондент Накануне.RU.

Он заявил, что у него есть все основания полагать, что его сделают основным фигурантом этого дела, "а остальные должностные лица уйдут от ответственности". Целью письма он обозначил не попытку обелить свою личность, не поиск крайнего, а только озвучивание позиции относительно этого дела и оглашения тех фактов, которые помогут следствию в расследовании.

В первую очередь, Сергей Щербаков принес соболезнования людям, которые потеряли своих близких и родных в ту ночь и принес извинения.

"Простите меня пожалуйста, родственники погибших людей, простите меня пожалуйста, те люди, которые пострадали и получили ожоги в результате этой аварии. Видит Бог, я не хотел, чтобы это произошло. Пожалуйста, если это вообще возможно в такой ситуации, простите меня. Я искренне раскаиваюсь в том, что произошло в этом отеле. Я сижу и реву в данный момент, потому что не могу поверить в то, что произошло. Я бы хотел отдельно обратиться к родственникам погибшей К. Все, кто знают меня, знают о том, насколько сильно я люблю детей: своих, друзей, знакомых и просто даже тех, кого я вижу в первый раз в жизни. Прости меня К., прости за то, что там был этот отель. За вас всех, погибших и пострадавших, я поставил свечи в церкви и помолился. Я верю в то, что меня услышали там", - говорится в тексте обращения.

Также управляющий принес извинения инспектору пожарного надзора Разифу Исмакаеву, который привлечен в качестве подозреваемого по делу. Сергей Щербаков отметил, что сотрудник "добросовестно исполнил свою работу: вышел на место, выдал мне предписание и установил срок для устранения нарушений".

"В его полномочия не входит закрыть объект или ограничить деятельность гостиницы. Это абсолютно честный сотрудник МЧС. Никаких денежных средств ему или кому-то еще из структуры МЧС я не давал и ни с кем не пытался решить данный вопрос, потому что все равно собирался закрывать этот объект. По какой причине, вы узнаете дальше. И это крайне несправедливо, когда сотрудника, который грамотно и добросовестно выполнил свою работу пытаются привлечь к уголовной ответственности. Потому что я знаю, что у этого человека есть своя семья и те, кто ждет его дома и он не должен в этой ситуации отвечать за то, что произошло в гостинице. Срок в постановлении об устранении выявленных нарушений стоял до 20 февраля 2020 года. До этого срока и предполагалось, что гостиница будет работать, а потом будет закрыта. Такое решение по срокам было вынесено в связи с характером выявленных нарушений, а также тем, что я никогда до этого не привлекался к административной ответственности по подобным нарушениям. Такой срок был обусловлен и тем, что на моем объекте имелись первичные системы оповещения о пожаре и пожаротушения. Именно исправная, рабочая, обслуживаемая пожарная сигнализация сработала и разбудила клиентов отеля. Но если в случае пожара они бы успели выбежать, или хотя бы потушить пламя огня огнетушителями расположенными в отеле, то будучи сразу же по колено в кипятке, спастись было невозможно", - говорится в письме.

Он попросил общественность города следить за ходом расследования уголовного дела, поскольку опасается, что останется крайним в этой истории. Сергей Щербаков подчеркнул, что готов нести ответственность, если вина будет доказана, но не хочет, чтобы за халатность третьих лиц был осужден только предприниматель.

Напомним, в ночь на 20 января в подвале жилого дома произошло затопление горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека госпитализированы, еще трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались.

Управляющий хостелом сразу после происшествия скрылся, был объявлен в розыск, но вскоре вернулся сам, объявив о готовности сотрудничать со следствием и доказывать свою невиновность.

Он отмечает, что авария произошла не в помещении, а в метрах 100 от него, и что если бы работники управляющей компании сделали бы вовремя герметизацию от дыр, то даже при этой аварии вода бы не поступила в это помещение и не было бы жертв.

По словам Сергея Щербакова, ранее он неоднократно обращался в арбитражный суд из-за затопления помещения в 2015 и 2016 г. В этих спорах суд встал на сторону предпринимателя: в затоплении помещения судья отметила "незаконное бездействие УК "Профи Дом" и противоправное поведение ООО "ПСК".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Управляющий хостелом "Карамель" вступился за инспектора пожнадзора и попросил прощения у семей погибших

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: хостел Карамель, порыв теплотрассы, коммунальная авария, кипяток, пострадавшие, Сергей Щербаков, уголовное дело



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 31.07.2020 16:15 Мск В Перми до устранения нарушений пожарной безопасности закрыт хостел, где погибли пять постояльцев
Ранее 21.07.2020 16:13 Мск В ПСК не согласны с выводами Ростехнадзора о вине компании в гибели людей в "Карамели"
Ранее 21.07.2020 13:13 Мск После трагедии в пермском хостеле "Карамель" оштрафованы 10 сотрудников "дочки" "Т Плюс"
Ранее 13.05.2020 13:46 Мск Арест управляющего пермским хостелом "Карамель" могут продлить
Ранее 18.03.2020 15:59 Мск Из больницы выписан один из пострадавших в пермском хостеле "Карамель"
Ранее 12.03.2020 15:15 Мск В Перми передан в другой суд иск о закрытии хостела, где погибли пять человек
Ранее 25.02.2020 10:49 Мск В Перми отложено рассмотрение иска о запрете работы хостела "Карамель", где погибли пять постояльцев
Ранее 21.02.2020 09:07 Мск После проверки десятков гостиниц Перми, начавшейся из-за трагедии в "Карамели", закрыты 18 объектов
Ранее 19.02.2020 16:10 Мск Авария, из-за которой погибли постояльцы пермского хостела, могла произойти из-за занижения класса опасности теплотрассы
Ранее 18.02.2020 09:50 Мск В Перми суд рассмотрит иск прокурора о запрете работы хостела "Карамель", где погибли пять посетителй
Ранее 10.02.2020 10:59 Мск Пермские приставы опечатали две опасные гостиницы
Ранее 10.02.2020 08:46 Мск Управляющий пермским хостелом "Карамель", где заживо сварились люди, останется в СИЗО
Ранее 07.02.2020 13:39 Мск Управляющий хостелом "Карамель" пытается оспорить меру пресечения
Ранее 07.02.2020 08:40 Мск В Перми закрыты 12 гостиниц, где после трагедии в "Карамели" найдены нарушения правил безопасности
Ранее 31.01.2020 12:08 Мск В Перми отменен режим ЧС, введенный после трагедии в хостеле "Карамель"
Ранее 31.01.2020 09:39 Мск СК: управляющий пермским отелем, где погибли пять постояльцев, перед открытием хостела сделал в подвале незаконную перепланировку

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.01.2020 13:20 Мск Управляющий пермским хостелом, где заживо сварились люди, скрывался в Турции
Ранее 30.01.2020 10:08 Мск Задержан управляющий пермским хостелом, где погибли пять постояльцев
Ранее 30.01.2020 09:15 Мск Объявленный в розыск управляющий хостела "Карамель" готов вернуться в Пермь и доказывать свою невиновность
Ранее 28.01.2020 16:06 Мск Власти Пермского края выплатили компенсации пострадавшим в хостеле "Карамель"
Ранее 28.01.2020 15:36 Мск Глава Индустриального района Перми рассказал, как можно было избежать трагедии в хостеле "Карамель"
Ранее 28.01.2020 11:15 Мск Глава Перми получил прокурорское представление после смерти пять постояльцев хостела
Ранее 28.01.2020 10:50 Мск Сапко анонсировал изменения в федеральное законодательство из-за ЧП в пермской "Карамели"
Ранее 28.01.2020 09:20 Мск Мэр Перми сегодня расскажет депутатам о возможных причинах трагедии в "Карамели"
Ранее 25.01.2020 18:26 Мск В Перми второй раз за неделю затопило подвал жилого дома. В этот раз обошлось без жертв
Ранее 24.01.2020 10:09 Мск Врачи отмечают положительную динамику состояния пострадавших посетителей пермского хостела
Ранее 24.01.2020 07:37 Мск Управляющий пермским хостелом, где погибли пять человек, мог сбежать за границу
Ранее 23.01.2020 15:59 Мск Пострадавшие в пермской "Карамели" должны получить выплаты до конца недели
Ранее 23.01.2020 15:08 Мск В Перми избрана мера пресечения инспектору, обвиняемому в халатности из-за ЧП в хостеле
Ранее 23.01.2020 13:35 Мск МЧС вступилось за инспектора, обвиненного в халатности из-за ЧП в хостеле: Действовал в рамках полномочий
Ранее 23.01.2020 11:05 Мск СК: То, что пермский хостел "Карамель" не закрыли после найденных нарушений, - халатность представителя МЧС
Ранее 22.01.2020 15:38 Мск В Перми задержан подозреваемый по делу о гибели пяти человека в хостеле
Ранее 21.01.2020 15:25 Мск Пострадавшим и семьям погибших в хостеле "Карамель" будут выплачены компенсации
Ранее 21.01.2020 12:38 Мск В Прикамье после смерти пяти постояльцев хостела проверят все подобные учреждения
Ранее 21.01.2020 11:50 Мск Постояльцы пермского хостела "Карамель" погибли, пытаясь найти эвакуационный выход: тела нашли у запертых дверей
Ранее 21.01.2020 08:56 Мск Игорь Сапко о трагедии в пермском хостеле: "гостиницы не должны быть размещены в подвалах"
Ранее 21.01.2020 07:35 Мск Управляющий пермским хостелом, где погибли пять постояльцев, объявлен в розыск
Ранее 20.01.2020 21:00 Мск В Перми закончен ремонт теплотрассы, авария на которой привела к гибели посетителей хостела "Карамель"
Ранее 20.01.2020 20:15 Мск "Дефект серьезный". Участок теплосетей вблизи пермского хостела принадлежит структуре Вексельберга
Ранее 20.01.2020 19:10 Мск В Перми задержан владелец хостела, пять постояльцев которого "сварились" заживо
Ранее 20.01.2020 14:35 Мск Хостел в Перми, где погибли пять человек, мог быть закрыт еще год назад
Ранее 20.01.2020 13:44 Мск В Перми после гибели пяти посетителей хостела введен режим ЧС
Ранее 20.01.2020 13:10 Мск В сети появился список погибших в пермском хостеле "Карамель": девочке было четыре года
Ранее 20.01.2020 12:42 Мск Решетников поблагодарил "мужиков-спасателей", получивших ожоги в хостеле "Карамель"
Ранее 20.01.2020 12:35 Мск Эвакуационный выход из пермского хостела, где погибли пять человек, был закрыт
Ранее 20.01.2020 11:53 Мск "Трубы, как система, все прогнили". Лидер "Ленинграда" - о гибели постояльцев хостела в Перми
Ранее 20.01.2020 10:55 Мск Власти Перми подтвердили информацию о двух порывах теплосетей
Ранее 20.01.2020 10:32 Мск В числе погибших в пермском хостеле "Карамель" есть ребенок
Ранее 20.01.2020 09:48 Мск Повреждение теплотрассы было сразу в двух пермских домах
Ранее 20.01.2020 08:54 Мск Одна из пострадавших постоялиц пермского хостела – в тяжелом состоянии, двое - "средние"
Ранее 20.01.2020 08:40 Мск Дело о гибели пяти постояльцев пермского хостела передано в Центральный аппарат СКР
Ранее 20.01.2020 08:32 Мск "Должен же быть здравый смысл". Глава Прикамья – о работе хостела, где погибли пять постояльцев
Ранее 20.01.2020 08:10 Мск Эвакуация жильцов не требуется: в Перми устанавливают личности пострадавших при прорыве трубы в хостеле
Ранее 20.01.2020 07:50 Мск В Перми к изучению обстоятельств смерти в кипятке пяти посетителей хостела подключились следователи
Ранее 20.01.2020 07:43 Мск Потоп в пермском хостеле "Карамель": число жертв увеличилось до пяти
Ранее 20.01.2020 07:03 Мск В пермском хостеле, располагавшемся в подвале, погибли четыре человека – их залило кипятком

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети