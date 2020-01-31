Управляющий хостелом "Карамель" вступился за инспектора пожнадзора и попросил прощения у семей погибших

Сестра управляющего пермским хостелом "Карамель" опубликовала открытое письмо от управляющего Сергея Щербакова, в котором он озвучил свою позицию относительно трагедии, произошедшей мини-отеле, передает корреспондент Накануне.RU.

Он заявил, что у него есть все основания полагать, что его сделают основным фигурантом этого дела, "а остальные должностные лица уйдут от ответственности". Целью письма он обозначил не попытку обелить свою личность, не поиск крайнего, а только озвучивание позиции относительно этого дела и оглашения тех фактов, которые помогут следствию в расследовании.

В первую очередь, Сергей Щербаков принес соболезнования людям, которые потеряли своих близких и родных в ту ночь и принес извинения.

"Простите меня пожалуйста, родственники погибших людей, простите меня пожалуйста, те люди, которые пострадали и получили ожоги в результате этой аварии. Видит Бог, я не хотел, чтобы это произошло. Пожалуйста, если это вообще возможно в такой ситуации, простите меня. Я искренне раскаиваюсь в том, что произошло в этом отеле. Я сижу и реву в данный момент, потому что не могу поверить в то, что произошло. Я бы хотел отдельно обратиться к родственникам погибшей К. Все, кто знают меня, знают о том, насколько сильно я люблю детей: своих, друзей, знакомых и просто даже тех, кого я вижу в первый раз в жизни. Прости меня К., прости за то, что там был этот отель. За вас всех, погибших и пострадавших, я поставил свечи в церкви и помолился. Я верю в то, что меня услышали там", - говорится в тексте обращения.

Также управляющий принес извинения инспектору пожарного надзора Разифу Исмакаеву, который привлечен в качестве подозреваемого по делу. Сергей Щербаков отметил, что сотрудник "добросовестно исполнил свою работу: вышел на место, выдал мне предписание и установил срок для устранения нарушений".

"В его полномочия не входит закрыть объект или ограничить деятельность гостиницы. Это абсолютно честный сотрудник МЧС. Никаких денежных средств ему или кому-то еще из структуры МЧС я не давал и ни с кем не пытался решить данный вопрос, потому что все равно собирался закрывать этот объект. По какой причине, вы узнаете дальше. И это крайне несправедливо, когда сотрудника, который грамотно и добросовестно выполнил свою работу пытаются привлечь к уголовной ответственности. Потому что я знаю, что у этого человека есть своя семья и те, кто ждет его дома и он не должен в этой ситуации отвечать за то, что произошло в гостинице. Срок в постановлении об устранении выявленных нарушений стоял до 20 февраля 2020 года. До этого срока и предполагалось, что гостиница будет работать, а потом будет закрыта. Такое решение по срокам было вынесено в связи с характером выявленных нарушений, а также тем, что я никогда до этого не привлекался к административной ответственности по подобным нарушениям. Такой срок был обусловлен и тем, что на моем объекте имелись первичные системы оповещения о пожаре и пожаротушения. Именно исправная, рабочая, обслуживаемая пожарная сигнализация сработала и разбудила клиентов отеля. Но если в случае пожара они бы успели выбежать, или хотя бы потушить пламя огня огнетушителями расположенными в отеле, то будучи сразу же по колено в кипятке, спастись было невозможно", - говорится в письме.

Он попросил общественность города следить за ходом расследования уголовного дела, поскольку опасается, что останется крайним в этой истории. Сергей Щербаков подчеркнул, что готов нести ответственность, если вина будет доказана, но не хочет, чтобы за халатность третьих лиц был осужден только предприниматель.

Напомним, в ночь на 20 января в подвале жилого дома произошло затопление горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека госпитализированы, еще трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались.

Управляющий хостелом сразу после происшествия скрылся, был объявлен в розыск, но вскоре вернулся сам, объявив о готовности сотрудничать со следствием и доказывать свою невиновность.

Он отмечает, что авария произошла не в помещении, а в метрах 100 от него, и что если бы работники управляющей компании сделали бы вовремя герметизацию от дыр, то даже при этой аварии вода бы не поступила в это помещение и не было бы жертв.

По словам Сергея Щербакова, ранее он неоднократно обращался в арбитражный суд из-за затопления помещения в 2015 и 2016 г. В этих спорах суд встал на сторону предпринимателя: в затоплении помещения судья отметила "незаконное бездействие УК "Профи Дом" и противоправное поведение ООО "ПСК".