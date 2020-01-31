Новый КоАП будет штрафовать за разрушение муравейников и выгул собак без намордников

Новый Кодекс об административных правонарушениях, разработанный Минюстом, введет ответственность за выгул потенциально опасных собак без намордников. Это следует из проекта КоАП, размещенного на интернет-портале проектов нормативных правовых актов, передает ТАСС.

Статья "Выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка в общественных местах в нарушение установленных правил" включена в главу "Административные правонарушения, посягающие на правопорядок в общественных местах". За это правонарушение в новом кодексе предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб.

В проект КоАП также введена статья "Уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных". Она будет предусматривать наказание в виде предупреждение или административного штрафа в размере от 500 до 1500 руб.