12 Августа 2020
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Общество В России
(2004) |

Новый КоАП будет штрафовать за разрушение муравейников и выгул собак без намордников

Новый Кодекс об административных правонарушениях, разработанный Минюстом, введет ответственность за выгул потенциально опасных собак без намордников. Это следует из проекта КоАП, размещенного на интернет-портале проектов нормативных правовых актов, передает ТАСС.

Статья "Выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка в общественных местах в нарушение установленных правил" включена в главу "Административные правонарушения, посягающие на правопорядок в общественных местах". За это правонарушение в новом кодексе предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб.

В проект КоАП также введена статья "Уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных". Она будет предусматривать наказание в виде предупреждение или административного штрафа в размере от 500 до 1500 руб.

 

 

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Новый КоАП будет штрафовать за разрушение муравейников и выгул собак без намордников

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Теги: коап, выгул собак, намордник, разрушение гнезд, муравейник, штраф



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