В тюменском УМВД при новом начальнике решили проверить, у всех ли в кабинете висит портрет Путина

12 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Лукашенко между Сциллой и Харибдой

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
http://remont.youdo.com/engineering/coordination/replanning/flats/balconies/plan/skomnatoy/, гарантии.
http://remont.youdo.com/facing/walls/wallpapering/: смотреть здесь.
Рекомендуем: http://remont.youdo.com/furniture/hauling/geo/mitishi/, подробности по ссылке.



Общество Тюменская область
Леонид Коломиец (2020) | Фото: УМВД России по Тюменской области

В тюменском УМВД при новом начальнике решили проверить, у всех ли в кабинете висит портрет Путина

Вскоре после начала работы нового начальника УМВД Тюменской области Леонида Коломиеца в главке решили проверить, у всех ли подчиненных в кабинетах висят портреты двух Владимиров – президента Путина и главы МВД Колокольцева, сообщает Telegram-канал "Тюменская уМоора".

"Первое, на что будет обращено внимание при проверке кабинетов сотрудников полиции, - наличие портретов президента Путина и главы МВД Колокольцева. А там, глядишь, и с преступностью справимся. Портреты в рамках сотрудники полиции должны приобретать за собственный счет", - отмечает канал и выкладывает документ за подписью начальника УРЛС УМВД Мартиновского.

В пресс-службе областного УМВД Накануне.RU сообщили, что сам Коломиец "таких команд не давал".

Напомним, генерал-майор полиции Коломиец назначен в Тюмень 25 декабря прошлого года указом президента, представление подчиненным состоялось в середине января. Он родился 20 октября 1969 г. в Черкасской области. В 2013 г. был назначен заместителем начальника УМВД России по Астраханской области, с 2016 г. работал в Омске. Его предшественник на посту главы тюменского главка полиции Юрий Алтынов после ухода с должности попал под "уголовку".

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

В тюменском УМВД при новом начальнике решили проверить, у всех ли в кабинете висит портрет Путина

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Владимир Путин, Владимир Колоколцьев, УМВД по Тюменской области



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети