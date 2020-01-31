В тюменском УМВД при новом начальнике решили проверить, у всех ли в кабинете висит портрет Путина

Вскоре после начала работы нового начальника УМВД Тюменской области Леонида Коломиеца в главке решили проверить, у всех ли подчиненных в кабинетах висят портреты двух Владимиров – президента Путина и главы МВД Колокольцева, сообщает Telegram-канал "Тюменская уМоора".

"Первое, на что будет обращено внимание при проверке кабинетов сотрудников полиции, - наличие портретов президента Путина и главы МВД Колокольцева. А там, глядишь, и с преступностью справимся. Портреты в рамках сотрудники полиции должны приобретать за собственный счет", - отмечает канал и выкладывает документ за подписью начальника УРЛС УМВД Мартиновского.

В пресс-службе областного УМВД Накануне.RU сообщили, что сам Коломиец "таких команд не давал".

Напомним, генерал-майор полиции Коломиец назначен в Тюмень 25 декабря прошлого года указом президента, представление подчиненным состоялось в середине января. Он родился 20 октября 1969 г. в Черкасской области. В 2013 г. был назначен заместителем начальника УМВД России по Астраханской области, с 2016 г. работал в Омске. Его предшественник на посту главы тюменского главка полиции Юрий Алтынов после ухода с должности попал под "уголовку".