12 Августа 2020
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Общество Челябинская область
Вечерний Ургант, Виктор Рычков (2017) | Фото: Накануне.RU

"Что за стереотипы?" Ургант высмеял отмену концерта Элджея в Челябинске

Отмена концерта исполнителя Элджея в Челябинске и предшествовавшая этому жалоба местного депутата стали поводом для шутки в программе "Вечерний Ургант".

Напомним, депутат Ленинского райсовета от "Справедливой России" Андрей Зеленин обратился в полицию, прокуратуру, министерство культуры области и Роскомнадзор с просьбой отменить концерт Элджея. Об этом его попросили родители несовершеннолетних детей. По словам депутата, песни данного исполнителя "содержат пропаганду алкоголя, наркотиков, разврата, изобилуют ненормативной лексикой, выражают ненависть к семейным и государственным устоям". После этого концерт отменили, как сообщили организаторы, по независящим от них обстоятельствам.

"Почему, если у человека нет зрачков и вялый язык, он сразу наркоман. Что за стереотипы? У нас какие-то представления о наркоманах доисторические, как будто мы живем в 2016 году. Ну где они нашли разврат и наркотики в песнях Элджея. Давайте разбираться. "Я хочу тебя на 360". Замечательная песня. Школьники и потанцевали и геометрию подтянули. "Рваные джинсы". Песня учит опрятности. А замечательная песня "Бошки дымятся", это про подготовку к экзаменам, сессии. У Элджея между прочим есть песня и про Челябинск – "Здесь так красиво, я перестаю дышать". Это о том, что Челябинск красивый город, с другой стороны сердце тяжелой промышленности России", - пошутил Иван Ургант.

Шоумен предлагает прежде, чем отменять концерт, провести проверку.

"Что может быть интереснее проверки на наличие наркотиков и разврата. Я предлагаю создать всероссийский комитет по разврату и наркотикам. Объединить. Комитет по разврату – "Дом 2", а комитет по наркотикам сейчас весь арестовали по делу Голунова", - добавил он.

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"Что за стереотипы?" Ургант высмеял отмену концерта Элджея в Челябинске

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Теги: депутат, Элджей, концерт, УФАС, проверка, Иван Ургант,



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Ранее 03.02.2020 08:41 Мск В Челябинске УФАС выявило нарушения в рекламе концерта Элджея

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