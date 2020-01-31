В Магадане в соцсетях распространяется ложное сообщение о заболевании коронавирусом

Среди жителей Магадана распространяется аудиосообщение из соцсетей, в котором женский голос говорит о якобы выявленных случаях заболевания коронавирусом, которые намеренно скрываются властями.

В министерстве здравоохранения Магаданской области опровергли эту информацию, назвав сообщения о вирусе вымыслом и желанием посеять панику среди жителей.

Отмечается, что в настоящее время в регионе нет подтвержденных случаев заболевания, вызванного штаммом 2019-nCoV, передает Regnum.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что в одной из инфекционных больниц Москвы у пациента выявлен коронавирус. Кроме того, еще несколько человек госпитализированы с подозрением на смертельный короновирус.

Однако секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет оперативный штаб по предотвращению завоза и распространению нового коронавируса, не подтвердил эти данные.

Ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку смертельного коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

По последней информации, по всему миру заболели 7 тыс. 834 человека, 98 случаев - в 18 странах мира. От смертельного заболевания 170 человек скончались.