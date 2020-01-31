Банда свердловчан похитила из российских банков более 2,6 млн долларов

Полицейские при участии Росгвардии задержали членов преступной группы, подозреваемых в хищениях денег из банковских депозитариев в различных регионах страны.

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Как сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, группировка состояла из жителей Свердловской области, а роли каждого были четко распределены.

"Используя поддельные документы, злоумышленники заключали договоры аренды нескольких ячеек в кредитных организациях, а как только сотрудник банка выходил из депозитария, они с помощью пластилина снимали слепки ключей, после чего изготавливали их дубликаты. Затем фигуранты проверяли индивидуальные банковские сейфы, от которых у них были копии ключей, и похищали их содержимое", - рассказала Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело, в Москве и Екатеринбурге задержаны трое подозреваемых, в том числе их лидер. При обысках по местам проживания изъяты 400 тысяч долларов, 110 тысяч фунтов стерлингов, 3,6 тысячи евро и более одного миллиона рублей. Также найдены заготовки и слепки ключей от банковских депозитариев.

Предварительная сумма ущерба превысила 2,6 млн долларов. Все задержанные заключены под стражу, сейчас проводится расследование.