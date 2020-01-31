Банкира Бориса Минца, сбежавшего в Лондон, объявили в международный розыск

12 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Лукашенко между Сциллой и Харибдой

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Бытовые услуги: http://remont.youdo.com/minor-repair/rack/, смотреть варианты >>
Бытовой ремонт: http://remont.youdo.com/repair/flat/other/firmy/, подробности здесь.
http://remont.youdo.com/unblock/door/ekstrennoe/geo/himki/: варианты по ссылке.



Экономика В России Москва
Борис Минц (2018) | Фото: РБК

Банкира Бориса Минца, сбежавшего в Лондон, объявили в международный розыск

31 января Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство СКР по заочному аресту бизнесмена Бориса Минца, экс-владельца группы "Открытие" и основателя компании O1 Group. Обвиняемого в многомиллионной растрате Минца, а также его сыновей Александра и Дмитрия, объявили в международный розыск.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Минца Бориса Иосифовича, обвиняемого по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата")", - цитирует ТАСС представителя суда.

Также стала известна и сумма причиненного ущерба. Минц, его сыновья Дмитрий и Александр являются обвиняемыми по уголовному делу о растрате на сумму около 30 млрд руб., об этом сообщил РБК источник, знакомый с ходом расследования, и подтвердил адвокат Федор Куприянов, защищающий Александра Минца.

Борис Минц основал инвестиционную компанию O1 Group, владеющую и управляющую активами в сфере недвижимости и финансов. До 2013 г. Минц числился и в составе акционеров ФК "Открытие", а потом продал свою долю партнерам. В настоящее время СК расследует дело о мошенничестве О1 Group и связанных с ней банков "кольца" - это не только ФК "Открытие", но также "Бинбанк", "Промсвязьбанк" и МКБ. В "схеме" использовались средства пенсионных фондов. Для обхода ограничений на инвестиции денег таких фондов (не более 15%) О1 Group направляла средства НПФ "Будущее", НПФ "Телеком-Союз" и НПФ "Образование" через банки "кольца" в проекты O1 Properties, скупая офисную недвижимость. O1 Group была тесно интегрирована с банками "кольца" посредством перекрестного владения активами. Крупнейшим владельцем облигаций "О1 Груп Финанс" был банк "ФК Открытие". Из опасения разрушения всей банковской системы РФ ЦБ пришлось докапитализировать банки "кольца" в общей сложности на сумму порядка 1 трлн руб. Спасаясь от уголовного преследования за мошенничество, Минц с семьей сбежал в Лондон.

До того, как о проблемах стало известно, группа "Открытие" поглотила Ханты-Мансийский банк, основным акционером которого до 1999 г. являлось территориальное отделение Пенсионного фонда РФ, а в 1999 г. больше 50% акций кредитной организации стало принадлежать государственным предприятиям и учреждениям Ханты-Мансийского автономного округа.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Банкира Бориса Минца, сбежавшего в Лондон, объявили в международный розыск

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: борис минц, международный розыск, заочный арест, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 13.02.2020 13:16 Мск Суд заочно арестовал Бориса Минца
Ранее 10.02.2020 09:01 Мск В суд поступил банкротный иск к объявленному в розыск сыну Минца

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети