Банкира Бориса Минца, сбежавшего в Лондон, объявили в международный розыск

31 января Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство СКР по заочному аресту бизнесмена Бориса Минца, экс-владельца группы "Открытие" и основателя компании O1 Group. Обвиняемого в многомиллионной растрате Минца, а также его сыновей Александра и Дмитрия, объявили в международный розыск.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Минца Бориса Иосифовича, обвиняемого по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата")", - цитирует ТАСС представителя суда.

Также стала известна и сумма причиненного ущерба. Минц, его сыновья Дмитрий и Александр являются обвиняемыми по уголовному делу о растрате на сумму около 30 млрд руб., об этом сообщил РБК источник, знакомый с ходом расследования, и подтвердил адвокат Федор Куприянов, защищающий Александра Минца.

Борис Минц основал инвестиционную компанию O1 Group, владеющую и управляющую активами в сфере недвижимости и финансов. До 2013 г. Минц числился и в составе акционеров ФК "Открытие", а потом продал свою долю партнерам. В настоящее время СК расследует дело о мошенничестве О1 Group и связанных с ней банков "кольца" - это не только ФК "Открытие", но также "Бинбанк", "Промсвязьбанк" и МКБ. В "схеме" использовались средства пенсионных фондов. Для обхода ограничений на инвестиции денег таких фондов (не более 15%) О1 Group направляла средства НПФ "Будущее", НПФ "Телеком-Союз" и НПФ "Образование" через банки "кольца" в проекты O1 Properties, скупая офисную недвижимость. O1 Group была тесно интегрирована с банками "кольца" посредством перекрестного владения активами. Крупнейшим владельцем облигаций "О1 Груп Финанс" был банк "ФК Открытие". Из опасения разрушения всей банковской системы РФ ЦБ пришлось докапитализировать банки "кольца" в общей сложности на сумму порядка 1 трлн руб. Спасаясь от уголовного преследования за мошенничество, Минц с семьей сбежал в Лондон.

До того, как о проблемах стало известно, группа "Открытие" поглотила Ханты-Мансийский банк, основным акционером которого до 1999 г. являлось территориальное отделение Пенсионного фонда РФ, а в 1999 г. больше 50% акций кредитной организации стало принадлежать государственным предприятиям и учреждениям Ханты-Мансийского автономного округа.