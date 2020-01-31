12 Августа 2020
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Общество Пермский край
сжиженный природный газ спг танкер (2008) | Фото: www.morflot.su

В Перми за 412 миллионов продают комплекс для производства сжиженного природного газа

В сети появилось объявление о продаже комплекса производства сжиженного природного газа. Его должны были построить в Коми-Пермяцком округе, но после того, как первая очередь завода показала невысокие результаты работы, от возведения отказались, передает корреспондент Накануне.RU.
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Объявление о продаже появилось на одном из популярных профильных сайтов. Лот – комплект основного технологического оборудования и технической документации для строительства комплекса производства сжиженного природного газа (КСПГ) - технологической линии производительностью 1,5 т СПГ в час или 12,6 тыс. т в год. Изготовитель – немецкая компания "Cryotec Anlagenbau GmbH", все сделано по проекту №C50-06/12-R1216 – LNG Plant 1500kg/h, и строительства станции приема, хранения и регазификации (СПХР) СПГ. Оборудование находится на складе в Перми. Продавец – электронная торговая площадка "Газпромбанка". Цена вопроса – 412,8 млн руб.

Речь идет о второй установке, которая была куплена монополией для региона, но ее монтаж остановили из-за низких экономических результатов работы первого завода, сообщает "Ъ-Прикамье". Оборудование продается по низкой цене — расходы на первый завод превысили 2 млрд руб. Краевые власти заявляют, что в некоторых территориях проще проложить газопровод, чем строить установку СПГ. Руководство первого завода намерено убедить головную компанию не продавать оборудование, а смонтировать его на первой площадке.

После запуска первого завода СПГ в монополии анонсировали строительство второй установки, ее должны были разместить в Коми-Пермяцком округе. Она должна была начать работу в 2017-м, затем сроки сместились на 2019–2020 г. В итоге в 2016 г. "Газпром" заявил об отказе от проекта. Причиной стала низкая эффективность — загруженность первой установки СПГ в то время составляла от 15 до 25%. При этом бывший премьер краевого правительства Геннадий Тушнолобов полагает, что спрос на сжиженный природный газ есть, а отдаленные районы региона - например, Гайнский или Косинский - можно целиком перевести на него.

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В Перми за 412 миллионов продают комплекс для производства сжиженного природного газа

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Теги: Газпромбанк, сжиженный природный газ, Коми-Пермяцкий округ



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