Минюст определился со штрафом за опасное вождение – 5 тысяч рублей

Новый проект Кодекса об административных правонарушениях, разработанный Минюстом, предусматривает повышение штрафов за несоблюдение ПДД.

Так, например, штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч повышается с 500 руб. до 3 тыс. руб, превышение скорости на 40-60 км/ч будет караться штрафом в размере 4 тыс. руб. вместо нынешних 1 тыс. — 1,5 тыс. руб., пишет РБК.

При этом повторное превышение скорости на 40–60 км/ч грозит штрафом в размере 10 тыс. руб. и лишением прав на год.

Превышение скорости более чем на 60 км/ч будет стоить 5 тыс. руб. Нарушителю в этом случае грозит лишение прав на срок до полугода. Сейчас эта мера предусмотрена лишь за превышение более чем на 80 км/ч.

С 30 тыс. руб. до 40 тыс. руб. предлагается увеличить штраф за отказ от медицинского освидетельствования. Это же нарушение приведет к тому, что водитель будет лишен прав на срок до трех лет.

Еще одним дополнением в кодекс станет наказание за употребление водителями вызывающих опьянение лекарств. За это будут наказывать также как за употребление за рулем алкоголя, наркотиков и психотропных веществ.

Новшеством станет появление накопительной системы нарушений. Если водителя три раза и более наказывали, например, за проезд на красный свет, выезд на встречную полосу или превышение скорости на 60 км/ч, то его смогут лишить прав на срок до полутора лет. Однако при этом накопительная система не будет учитывать нарушения, которые будут зафиксированы системами видеофиксакции.

Среди других нововведений – штраф за перевозку детей без автокресел для индивидуальных предпринимателей (35 тыс. руб.), штраф за повторное управление автомобилем с чрезмерной тонировкой (3 тыс. руб.).

Также в Минюсте определились с размером штрафа за опасное вождение. Он составит 5 тыс. руб.