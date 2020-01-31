Индекс счастья россиян упал до шестилетнего минимума

Индекс счастья россиян в 2019 году снизился до минимума за шесть лет, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на глобальный опрос ассоциации исследовательских агентств Gallup International.

В опросе, проведенном в ноябре-декабре 2019 года, участвовало 45 тыс. человек из 46 стран. Счастливыми назвали себя 42% жителей страны, противоположную точку зрения высказали 18%.

Таким образом, индекс счастья составил 24 п. п. - это худший результат с 2013 года, в два раза уступающий показателям в мире.

В ноябре 2019 года опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что определенно счастливыми себя назвали 81% россиян. Определенно или скорее несчастными себя чувствуют 17% опрошенных.

Среди причин для счастья участники опроса назвали наличие семьи, то, что они и их близкие живы и здоровы, хорошую работу и наличие детей.

Россияне чувствуют себя несчастными из-за материальных трудностей, плохого положения дел в стране, а также из-за проблемам со здоровьем и низкой зарплатой.