Рабочая группа по поправкам в Конституцию разделила все поступившие предложения на пять направлений

На очередном заседании рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию стало известно, что работа группы теперь будет вестись по пяти направлениям. Об этом рассказала сопредседатель группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.

"Сейчас тот этап, когда мы можем дифференцировать предложения не только по главам Конституции, но и по темам. У нас есть база, чтобы собирать все предложения, а затем их направлять в органы власти. Чтобы оценить каждое из предложений, нужно создать специализированные группы", — пояснила она, отметив, что работа подгрупп продолжится в формате обсуждений и выработки конкретных предложений.

Талия Хабриева перечислила направления работы подгрупп: социальный блок (наука и культура), международное право, федеральные органы законодательной и исполнительной власти, судебная власть и прокуратура, единая публичная власть и местное самоуправление.

Сопредседатель рабочей группы, глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что Совет Федерации примет отдельное постановление, которым будут регулироваться все вопросы, связанные с рассмотрением в Совфеде закона о принятии поправки.

Около 30 предложений по поправкам ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию получил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, отметил глава комитета, сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников. Все поступающие предложения будут аккумулироваться рабочей группой для передачи президенту, заверил он.