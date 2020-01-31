В Шадринске арестовано имущество скрывающегося от следствия директора фирмы "Мультипласт" и имущество его близких родственников

Следователи в Курганской области подали ходатайство в суд об аресте имущества скрывающегося от следствия коммерческого директора шадринской фирмы "Мультипласт" Михаила Третьякова и имущество его близких родственников.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области, Третьякову заочно предъявлено обвинение.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия. Аресту подлежит имущество, принадлежащее ему, а также его супруге и совершеннолетней дочери", - отметили в СК.

Третьяков сейчас объявлен в международный розыск.

Напомним, что 26 декабря 2019 года по делу "Мультипласта" судом Курганской области уже была определена мера пресечения для заместителя главы Шадринского района Зауралья Вячеслава Рознина и экс-директора ООО "Мультипласт" Ивана Шумского (отправились в СИЗО до 23 февраля 2020 года). Начальника ПТО "Мультипласта" Евгения Рябцева поместили под домашний арест.

По версии следствия, преступники вступили в сговор с целью нажиться за счёт госбюджета, направленного на развитие сельских территорий в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года".

Это касается выполнения работ под компактную жилищную застройку в селе Мальцево, а также на сетях водоснабжения села Верхозино. Были сделаны, подписаны и оплачены поддельные акты выполненных работ на общую сумму более 18 млн руб. - деньги были похищены.

Также с июня 2015 по апрель 2017 года Рябцев и Шумский сделали фиктивные акты о выполнении работ в рамках муниципального контракта по строительству водопровода в селе Кетово под Курганом. Они также были подписаны и оплачены. Из бюджета было похищено 15 млн руб.