СМИ: Компанию "Сухой" возглавит гендиректор РСК "МиГ"

Пост генерального директора компании "Сухой" возглавит Илья Тарасенко, 40-летний глава корпорации РСК "МиГ" (и по совместительству заместитель гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации по военно-техническому сотрудничеству). Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на источники в отрасли.

Так, "Ведомости" пишут, что вопрос с назначением решен - кандидатура Тарасенко согласована заинтересованными сторонами, де-юре официальное назначение состоится в ближайшее время. Изначально планировалось, что совет директоров досрочно прекратит полномочия текущего руководителя "Сухого" Игоря Озара и обсудит избрание нового гендиректора 30 января (это следовало из материалов холдинга, размещенных накануне на сайте раскрытия корпоративной информации), однако заседание по техническим причинам перенесено на неделю, говорит собеседник в авиапроме.

Компания "Сухой" (входит в ОАК) - один из крупнейших российский авиационных холдингов. В состав холдинга "Сухой" входят ведущие российские конструкторские бюро и серийные самолетостроительные заводы. Компания обеспечивает выполнение полного цикла работ в авиастроении - от проектирования до послепродажного обслуживания. Среди разработок компании такие самолеты, как Су-34, Су-35 и Су-57.