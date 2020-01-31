В центре Кургана в нескольких домах отключат воду

В Кургане на три часа отключат воду в нескольких жилых домах и организациях в центре города.

"Для производства работ управляющей компании "Восток - Центр" на внутридомовых сетях дома №105А на улице Карла Маркса произойдет отключение холодного водоснабжения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

Воды не будет с 9.00 до 12.00 1 февраля по следующим адресам:

- ул. Карла Маркса 105, 105А, 105Г, 105К2, 109

- ул. Пролетарская 38, 40, 46

- ул. Урицкого 102, 113

- ул Савельева 33.