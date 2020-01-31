12 Августа 2020
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Общество В России
Владимир Путин (2019) | Фото: kremlin.ru

Россияне уверены, что Конституция меняется ради сохранения Путина у власти - опрос

47% россиян считают, что поправки президента России в Конституцию вносятся в интересах самого Владимира Путина, чтобы расширить его полномочия и позволить ему остаться у власти и после 2024 года.

Таковы итоги опроса, проведенного "Левада-центром". 44% респондентов верят словам президента из послания: поправки нужны для совершенствования управления государством в интересах большинства населения. 80% опрошенных сообщили, что не слышали или не знают об инициативе главы государства.

Как сообщил директор "Левада-центра" Лев Гудков, у россиян давно сложилась установка, что все маневры, связанные с изменением конституционного строя, направлены на удержание власти Путиным, пишут "Ведомости".

Как сообщалось ранее, после послания президента Федеральному Собранию повысился рейтинг одобрения россиянами деятельности Владимира Путина.

Об этом заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Он привел данные за 16 января: 67% одобрили работу Путина на посту президента, тогда как днем ранее было 64%.

Доля негативно оценивающих деятельность главы государства, наоборот, снизилась - с 27% до 24%.

Кроме того, по словам Федорова, послание президента произвело на россиян в основном положительное впечатление и вызвало надежду и ощущение уверенности в завтрашнем дне.

По данным опроса, у 22% россиян послание вызвало надежду, у 14% - уважение, еще у 14% - доверие. 13% сказали, что послание вселило в них уверенность в завтрашнем дне, 9% почувствовали гордость.

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Россияне уверены, что Конституция меняется ради сохранения Путина у власти - опрос

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Теги: Путин, власть, Конституция



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