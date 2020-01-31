12 Августа 2020
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Происшествия Центральный ФО Москва
Utair ЮТэйр самолет (2017) | Фото: utair.ru

Лайнер Utair вернулся в Москву из-за технических проблем

Самолет авиакомпании Utair, который выполнял рейс из Москвы в Ростов-на-Дону, вернулся во Внуково.

На борту лайнера сработал датчик положения закрылок. Командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал, пишут "Известия".

Ранее в аэропорту Домодедово прокомментировали экстренную посадку самолета авиакомпании S7, на борту которого пассажирка сообщила о наличии у нее взрывного устройство. Борт, летевший в Москву из Симферополя, благополучно сел и был отбуксирован на отдельную стоянку.

"В подобных ситуациях предусмотрены дополнительные процедуры безопасности. Этот случай не исключение. Службы аэропорта совместно с силовыми структурами проведут необходимые мероприятия", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта.

 

 

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Лайнер Utair вернулся в Москву из-за технических проблем

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Теги: Utair, авиакомпания



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