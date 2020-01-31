Продажи медицинских масок в России выросли в три раза

Продажи медицинских масок в России в январе выросли более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из днных ИТ-компании "Платформа ОФД".

Специалисты проанализировали информацию о продажах по всей стране. Объем продаж всей прошлой недели вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 3,2 раза, сообщает РБК.

Тем временем, Всемирная организация здравоохранения признала вспышку смертельного коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Такое заявление сделал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По последней информации, по всему миру заболели 7 тыс. 834 человека, 98 случаев — в 18 странах мира. От смертельного заболевания 170 человек скончались.

Уровень распространения болезни в Китае расценивается как очень высокий. Гендиректор отметил, что эксперты верят в возможность остановить вспышку, сообщает РИА "Новости".