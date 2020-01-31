12 Августа 2020
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Политика В России За рубежом
Наама Иссахар (2020) | Фото: timesofisrael.com

Наама Иссахар вернулась в Израиль

Самолет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на котором он вместе со своей супругой и освобожденной Наамой Иссахар вылетел из Москвы, приземлился в аэропорту Тель-Авива.

Нетаньяху прилетел в российскую столицу на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и выразил желание забрать Иссахар и ее мать Яффу, сообщает РБК.

Напомним, Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар. Текст указа опубликован на сайте Кремля.

Прошение о помиловании израильтянка подала 26 января. Девушку задержали весной 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. При себе у Наамы Иссахар, летевшей из Нью-Дели в Тель-Авив, было 9,6 грамма гашиша. Её признали виновной в контрабанде наркотиков.

Суд приговорил ее к 7,5 годам колонии.

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Наама Иссахар вернулась в Израиль

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Теги: Наама Иссахар, Израиль



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