Наама Иссахар вернулась в Израиль

Самолет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на котором он вместе со своей супругой и освобожденной Наамой Иссахар вылетел из Москвы, приземлился в аэропорту Тель-Авива.

Нетаньяху прилетел в российскую столицу на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и выразил желание забрать Иссахар и ее мать Яффу, сообщает РБК.

Напомним, Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар. Текст указа опубликован на сайте Кремля.

Прошение о помиловании израильтянка подала 26 января. Девушку задержали весной 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. При себе у Наамы Иссахар, летевшей из Нью-Дели в Тель-Авив, было 9,6 грамма гашиша. Её признали виновной в контрабанде наркотиков.

Суд приговорил ее к 7,5 годам колонии.