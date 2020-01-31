12 Августа 2020
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Общество Центральный ФО В России Москва
Транспортировка больного пневмонией в Китае. (2020) | Фото: Telegram

Mash: в России зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом

В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента выявлен коронавирус.

Анализы показали, что речь идет именно об этом заболевании. Кроме того, еще несколько человек госпитализированы с подозрением на смертельный короновирус, сообщает телеграм-канал Mash.

Тем временем, секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой не подтвердил обнаружение коронавируса в Москве.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке. Это одна из мер по нераспространению коронавируса в нашей стране, пояснил он.

Премьер также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая возглавляет оперативный штаб по предотвращению завоза и распространению нового коронавируса, ежедневно информировать россиян о ситуации.

Ранее уже сообщалось, что Россия из-за угрозы распространения коронавируса продлит закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем для пешеходного и автомобильного сообщения в пяти регионах на Дальнем Востоке. Решение принято на заседании оперативного штаба в правительстве РФ.

Минздрав РФ направил в регионы временные рекомендации по лечению коронавирусной инфекции.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что клиническим проявлением нового коронавируса 2019-nCoV помимо острой респираторной вирусной инфекции и пневмонии может стать сепсис и септический (инфекционно-токсический) шок.

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Mash: в России зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом

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Теги: коронавирус, пневмония, Китай



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