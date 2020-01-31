Дуров предупредил об опасности WhatsApp

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, почему использование мессенджера WhatsApp опасно.

В своем Telegram-канале Дуров написал, что пользователи при смене устройства предпочитают сохранять резервные копии своих переписок на облачном хранилище, которые при этом не шифруются. По его словам, на это указывает отказ Apple шифровать данные на iCloud из-за давления Федерального бюро расследований.

Как считает Дуров, шифрование данных не всегда устраивает правоохранительные органы, которые и заставляют разработчиков вставлять уязвимости в приложения.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Apple отказалась от шифрования облачного сервиса iCloud под давлением ФБР. Источник сообщил, что компания не планирует снова "тыкать палкой в медведя", рискуя получить новый конфликт со спецслужбами.

Ранее создатель Telegram, напомним, призывал пользователей удалить приложение WhatsApp с устройств из-за возможных хакерских атак. Дуров заявил, что программа не только не защищает сообщения своих пользователей, но еще используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, которые не имеют отношения к мессенджеру.