С сестер Хачатурян снимут обвинение в убийстве отца

Генеральная прокуратура обязала Следственный комитет изменить обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на самооборону.

Как сообщил адвокат одной из обвиняемых Алексей Паршин, замгенпрокурора РФ Виктор Гринь не утвердил обвинительное заключение, так как выводы следствия не содержат всестороннюю оценку доказательств и не соответствуют фактическим обстоятельствам произошедшего.

Согласно доказательствам, посягательства отца угрожали жизням и здоровью сестер Хачатурян, что сформировало у девушек защитную реакцию. Правозащитник отмечает, что они имели право защищаться любым способом, поэтому их действия стоит оценивать как самооборону. Паршин подчеркнул, что в этом случае уголовное преследование должны прекратить, сообщает ТАСС.

Напомним, в конце декабря 2019 года сотрудники ФСИН сняли электронные браслеты со средней и старшей из трех сестер Хачатурян – Ангелины и Крестины. Ранее на этой неделе браслет, отслеживающий передвижения, сняли и с младшей сестры – Марии. Девушек обвиняют в убийстве отца. Дело стало резонансным после того, как выяснилось, что отец многие годы издевался над дочерьми. В защиту Хачатурян стали создавать петиции, на их сторону встали многие известные люди.

Ранее Генеральная прокуратура нашла нарушения в материалах уголовного дела в отношении сестер Хачатурян и отказалась утверждать обвинительное заключение.