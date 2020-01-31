12 Августа 2020
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Политика В России
ельцин-центр конституция рф (2015) | Фото: Накануне.ru

СМИ: Путин может отказаться от поправок к Конституции

Российский президент Владимир Путин может не подписать закон о поправках к Конституции, если против него выскажутся граждане страны.

Глава государства назвал условие отказа от принятия изменений основного закона на встрече с представителями общественности. По словам Путина, необходимо, чтобы россияне пришли на пункты голосования и высказали свою позицию. "Только после того, как люди скажут свое слово, я его подпишу или не буду подписывать", — отметил президент, сообщает "Интерфакс".

Тем временем, в Конституции РФ предложили записать права соотечественников. Всемирный координационный совет российских соотечественников намерен использовать "окно возможностей" для внесения поправок в основной закон, в котором до сих пор нет ни одного упоминания о многомиллионной российской диаспоре за рубежом. Поправки могут коснуться двух статей Конституции.

Стоит ли опасаться соседним государствам, что в случае принятия такой поправки, Москва сможет вмешиваться в их дела под предлогом защиты соотечественников? Заместитель председателя Всемирного координационного совета соотечественников Максим Крамаренко рассказал Накануне.RU, что в данном пункте самое главное - это защита этно-культурных прав, а именно права на сохранение своего языка, обучение на нем, сохранение информационно-культурной связи с материнским государством, права на самобытность, то есть всего то, что разрешено международным правом.

В ближайшее время предлагаемые изменения будут внесены в рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию.

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СМИ: Путин может отказаться от поправок к Конституции

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Теги: Путин, Конституция



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