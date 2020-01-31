12 Августа 2020
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Общество За рубежом
Коронавирус 2019-nCoV. (2020) | Фото: www.chinacdc.cn

ВОЗ: вспышка коронавируса - ЧС

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку смертельного коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Такое заявление сделал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По последней информации, по всему миру заболели 7 тыс. 834 человека, 98 случаев — в 18 странах мира. От смертельного заболевания 170 человек скончались.

Гендиректор отметил, что эксперты верят в возможность остановить вспышку, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке. Это одна из мер по нераспространению коронавируса в нашей стране, пояснил он.

Глава кабмина также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая возглавляет оперативный штаб по предотвращению завоза и распространению нового коронавируса, ежедневно информировать россиян о ситуации.

Ранее уже сообщалось, что Россия из-за угрозы распространения коронавируса продлит закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем для пешеходного и автомобильного сообщения в пяти регионах на Дальнем Востоке. Решение принято на заседании оперативного штаба в правительстве РФ.

Минздрав РФ направил в регионы временные рекомендации по лечению коронавирусной инфекции.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что клиническим проявлением нового коронавируса 2019-nCoV помимо острой респираторной вирусной инфекции и пневмонии может стать сепсис и септический (инфекционно-токсический) шок.

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ВОЗ: вспышка коронавируса - ЧС

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Теги: коронавирус, пневмония, Китай



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