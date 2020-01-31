Илон Маск стал богаче за час на 2,3 млрд долларов

Повышение рыночной капитализации Tesla увеличило состояние владельца компании Илона Маска за один час на $2,3 млрд.

Котировки акций Tesla возросли на $14,09 до $580,99. После этого показатель увеличился еще на 12 % до $649. После этого состояние бизнесмена увеличилось до $36 млрд.

По версии Forbes, Маск поднялся с 28 на 23 место, сообщает "Рен ТВ".

Тем временем, россияне назвали самых симпатичных им иностранных бизнесменов. На первом месте оказался Илон Маск, создатель компаний Tesla и SpaceX, он кажется классным 14% респондентов. Опрос проводил сервис SuperJob. В открытом опросе приняли участие 1000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

За семь лет с момента проведения аналогичного исследования симпатии россиян к Илону Маску возросли многократно: с 1% в 2013 году до 14% сегодня. Несколько возрос интерес и к Дональду Трампу: 4 и 6% соответственно. Россияне стали реже симпатизировать Биллу Гейтсу, Стиву Джобсу и Ричарду Брэнсону. Покинули рейтинг Барак Обама и Джордж Сорос (их не упомянул ни один респондент). Новичок рейтинга 2020 года — основатель Alibaba Group Джек Ма.