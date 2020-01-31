12 Августа 2020
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Экономика Санкт-Петербург
санкт-петербург (2014) | Фото: Накануне.ru

Григорьев пользуется положением главы КГА для личного обогащения из бюджета Петербурга

Глава Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Санкт-Петербурга Владимир Григорьев может злоупотреблять должностными полномочиями, действуя в интересах подконтрольных компаний, с использованием городских территории в корыстных целях.

Градостроительная деятельность в Петербурге четко регламентирована и должна осуществляться в соответствии с определенными требованиями. Культурный облик города должен быть подвержен контролю и защите со стороны властей. Однако зачастую строительство не отвечает регламенту в результате довольно сомнительной, с точки зрения закона, деятельности главы КГА Владимира Григорьева.

Подъем Петербурга на «новые высоты»

Работа Григорьева уже вызывала критику общественности и сопровождалась скандалами. Петербургский чиновник неоднократно менял установленные регламенты строительства высотных зданий, увеличивая объем жилой площади и позволяя застройщикам зарабатывать сверх плана. Так, Григорьев одобрил строительство высотного жилого дома на улице Тельмана, 37, на месте станции технического обслуживания «Бикар». Причем, в качестве обоснования необходимости сноса СТО для новой постройки представителями КГА была выбрана формулировка «неэффективное использование земли».

Вовлеченность Григорьева в процесс строительства нового жилого комплекса объяснилась после утверждения компании-проектировщика. Разработкой проекта занималась ООО «Паритет групп», а непосредственно руководил процессом Александр Зюзин – сотрудник ООО «Проектная культура». Последняя организация ранее именовалась «Владимир Григорьев и партнеры» и принадлежала непосредственно нынешнему главе КГА. Однако в 2015 году, когда Григорьев стал государственным служащим, он «избавился» от бизнеса, переписав его на жену и ближайших партнеров. Хотя очевидно, что Григорьев продолжает контролировать компанию «Проектная культура» с ежегодным оборотом порядка 280 млн рублей.

график, финансы(2020)|Фото:rusprofile.ru

Согласно высотному регламенту, базовая высота постройки для территории на Тельмана, 37 составляет 40 метров. Григорьев одобрил строительство 57-метрового здания. Ведь увеличение высотности позволит застройщику соорудить больше этажей и квартир, заработав на этом миллионы рублей. Стоит отметить, что схема Григорьева с изменением строительных регламентов уже реализовывалась ранее – в рамках строительства жилого дома на намывных территориях Васильевского острова Петербурга. На данном объекте Григорьев также одобрил повышение высотности здания с заявленных 40 до 69 метров.

«Архитектурная мастерская» Григорьева

«Проектная культура» Григорьева отметилась еще одним скандалом. Компания выступила разработчиком проекта интерната Академии танца Бориса Эйфмана на Большой Пушкарской улице, 7. Для возведения данного объекта было принято решение о сносе не только дома Басевича, расположенного на месте планируемой постройки, но и детского сада, находящегося на близлежащей территории. Григорьев такой шаг одобрил. При этом детей придется перевести в другие детские сады, что доставит петербуржцам дискомфорт.

Владимир Григорьев ради достижения личной выгоды может злоупотреблять должностными полномочиями и реализовывать схемы, в результате которых прибыльные градостроительные контракты выполняют подконтрольные ему компании. «Архитектурная мастерская» Григорьева получает заказы на проектирование, одобренные самим главой КГА. При этом чиновник в рамках повышения доходности застройщиков и, возможно, для личного обогащения вносит поправки в строительные регламенты и распоряжается территориями под застройку выгодных для себя объектов.

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Григорьев пользуется положением главы КГА для личного обогащения из бюджета Петербурга

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Теги: кга, санкт-петербург, григорьев, комитета по градостроительству и архитектуре , академия танца бориса эйфмана



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