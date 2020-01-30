12 Августа 2020
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Политика В России Москва
Дмитрий Медведев, еда, стол, угощения (2017) | Фото: pics.livejournal.com

Стал известен размер зарплаты Дмитрия Медведева на новой должности

На посту заместителя председателя Совбеза РФ бывший премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев будет получать 618 тыс. руб, об этом говорится в официальном документе, который опубликован на портале правовой информации.

Указ о размере заработной платы уже подписал президент России Владимир Путин.

"Установить денежное вознаграждение заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации в размере 618 713 рублей в месяц", - гласит документ.

Напомним, Совет Федерации единогласно одобрил создание поста заместителя председателя Совета безопасности России, на которое уже назначен экс-премьер Дмитрий Медведев. Ранее такое же решение приняла Госдума.

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Стал известен размер зарплаты Дмитрия Медведева на новой должности

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Теги: Совбез, Совет безопасности, Дмитрий Медведев, зарплата



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