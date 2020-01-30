12 Августа 2020
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Общество В России Крым
подарок, хлеб, пирог (2020) | Фото: пресс-служба Керченского горсовета

Крымских чиновниц, которые в меховых шубах подарили блокадникам хлеб, уволили

Чиновниц, которые в Крыму пришли в меховых шубах дарить ветеранам-блокадникам хлеб, написали заявления об увольнении по собственному желанию.

Как пишет Telegram-канал "Единая Россия. Официально", это справедливое решение.

"Хватит уже такого "хлеба" и таких "зрелищ", - говорится в сообщении канала.

Напомним, председатель городского совета Керчи Мая Хужина и ее коллеги пришли поздравлять проживающих в городе ветеранов с Днем полного освобождения Ленинграда от блокады нацистскими войсками с неоднозначными подарками.

На появившихся в соцсетях фотографиях видно, как дамы в шубах вручают блокадникам медали, цветы и батоны белого хлеба. Визит чиновников вызвал волну возмущения среди пользователей интернета. Они заявили, что дарить такие подарки стыдно.

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Крымских чиновниц, которые в меховых шубах подарили блокадникам хлеб, уволили

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Теги: Крым, блокадники, хлеб, чиновницы



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Развитие сюжета:

Ранее 03.02.2020 15:34 Мск Ушедшая в отставку глава Керчи попросила прекратить травлю ее детей
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Ранее 31.01.2020 13:19 Мск Глава Керчи, передумавшая увольняться после скандала с блокадниками, снова подала в отставку

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