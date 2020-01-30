12 Августа 2020
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Общество В России Москва
Ксения Собчак (2017) | Фото: Накануне.RU

В столичном "Внуково" с самолета сняли Ксению Собчак

Российскую телеведущую Ксению Собчак сняли с рейса в московском "Внуково", пишет Mash.

Собчак хотела улететь в "северную столицу" авиакомпанией "Россия", однако у нее и других пассажиров ничего не вышло - борт задержали на 1,5 часа.

Борт-проводница посоветовала Собчак сесть на место и пристегнуть ремень, однако телеведущая не собиралась этого делать. Вместе с сотрудниками транспортной полиции она все же покинула салон самолета.

Позднее она отметила, что якобы сама попросила снять ее с рейса, так как она не готова была ждать так долго взлета.

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В столичном "Внуково" с самолета сняли Ксению Собчак

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Теги: Ксения Собчак, Внуково, аэропорт, борт, полиция



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