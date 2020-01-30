В столичном "Внуково" с самолета сняли Ксению Собчак

Российскую телеведущую Ксению Собчак сняли с рейса в московском "Внуково", пишет Mash.

Собчак хотела улететь в "северную столицу" авиакомпанией "Россия", однако у нее и других пассажиров ничего не вышло - борт задержали на 1,5 часа.

Борт-проводница посоветовала Собчак сесть на место и пристегнуть ремень, однако телеведущая не собиралась этого делать. Вместе с сотрудниками транспортной полиции она все же покинула салон самолета.

Позднее она отметила, что якобы сама попросила снять ее с рейса, так как она не готова была ждать так долго взлета.