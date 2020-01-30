Полицейских, обвиняемых по делу Голунова, отправили в СИЗО

Экс-полицейских Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Игоря Ляховца, Максима Уметбаева и Акбара Сергалиева суд отправил в СИЗО на два месяца, пишет Baza.

Напомним, 29 января стало известно, что в Москве по делу журналиста Ивана Голунова задержали пятерых бывших сотрудников УВД по Западному административному округу. Они были доставлены на допрос, своей вины ни один из пятерых не признал.

Ляховца следствие считает организатором преступной схемы по незаконному привлечению Голунова к уголовной ответственности.

После прекращения дела сообщалось, что начальник полиции по ЗАО Москвы Игорь Петухов подал рапорт об увольнении. Его бывший начальник, глава УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве генерал Андрей Пучков, который был снят с должности указом президента, уволен из органов внутренних дел в связи с выходом на пенсию, писало РБК.

Напомним, дело Голунова было прекращено связи с недоказанностью его вины. Оно вызвало общественный резонанс странными действиями сотрудников полиции, которые сперва опубликовали фотографии нарколаборатории, якобы обнаруженной в квартире Голунова, потом вынуждены были признать, что снимки не имеют прямого отношения к журналисту. Смывы с рук и срезы ногтей Голунова не выявили следов наркотиков.