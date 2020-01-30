В Зауралье иностранец, пять лет назад потерявший паспорт, решил незаконно вернуться на родину

В Курганской области пограничники задержали двух иностранцев, которые незаконно пытались пересечь госграницу в Звериноголовском районе.

Инцидент произошел ночью 30 января - мужчины шли пешком от поселка Украинец, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Уже после задержания выяснилось, что нарушители раньше работали в Свердловской области и решили вернуться к себе на родину. У одного из мужчин не было паспорта - он потерял его еще пять лет назад. Именно поэтому он и решил пересечь границу вне зоны пограничного контроля.

Сейчас мужчину привлекут к ответственности, а после этого ему предстоит долгий путь домой - сначала ему нужно будет отправить в посольство своей страны в Омске за получением новых документов - без них официально через пункт пропуска никто не пропустит.