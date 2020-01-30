Экономика России в условиях западных санкций стала более стабильной, чем когда-либо, - Financial Times

11 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Лукашенко между Сциллой и Харибдой

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Смотрите здесь - http://perevozki.youdo.com/novosibirsk/gruzchiki/ - варианты >>
Объявление: http://remont.youdo.com/repair/room/15-16/, ссылка на описание.
Объявление: http://perevozki.youdo.com/cars/gazel/dlv/nedorogo/, лучшие цены здесь.



Политика
коллаж, правительство, здание, ведомство, экономика, санкции, деньги, нефть, графики (2015) | Фото: Накануне.RU

Экономика России в условиях западных санкций стала более стабильной, чем когда-либо, - Financial Times

Экономика России стала еще более стабильной в условиях западных санкций, чего когда-либо ранее. Об этом пишет Financial Times.
Читайте также:

Издание считает, что в 2014 году Россия была на грани банкротства, а западные санкции могли и вовсе "поставить ее на колени". Но экономика России приспособилась и сегодня находится даже в лучшем состоянии.

"Рост замедлился, но стал более стабильным, был создан суверенный фонд в размере $124 млрд, экспортеры нашли новые рынки, а импортеры - внутренние альтернативы", - отмечает Financial Times.

Газета упоминает ряд мер, которые позволили России укрепиться в условиях санкций. Это сокращение госрасходов, импортозамещение, накопление доходов от продажи нефти и газа в Фонде национального благосостояния. Это привело к тому, что в 2018 и 2019 гг. бюджет России был профицитным, а общий государственный долг составляет около 15% ВВП, в то время как в среднем по ЕС это около 80%.

"Устойчивость Москвы поставила под сомнение силу экстерриториальных ограничений, введенных США и ЕС, и их ценность как инструмента внешней политики", - полагает издание.

Financial Times приводит и другие показатели. Так, с конца 2015 года международные валютные резервы России выросли почти на 50% до $542 млрд в конце ноября, что является максимальным уровнем с 2011 года и близко к рекордному пику, достигнутому в 2008 году. В 2017 году Россия экспортировала рекордные объемы зерна. То есть никакого экономического краха не произошло, и Москва даже ищет новых друзей в Азии и Африке, чтобы частично компенсировать падение торговли с Западом и западных инвестиций. Товарооборот с Китаем вырос на 53% за последние три года и достиг $107 млрд.

Издание пишет, ссылаясь на высокопоставленного чиновника, консультирующего Центробанк РФ, что самой большой проблемой для России будет, если однажды США снимут все санкции.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Экономика России в условиях западных санкций стала более стабильной, чем когда-либо, - Financial Times

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: экономика, санкции



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети