Экономика России в условиях западных санкций стала более стабильной, чем когда-либо, - Financial Times

Экономика России стала еще более стабильной в условиях западных санкций, чего когда-либо ранее. Об этом пишет Financial Times.

Издание считает, что в 2014 году Россия была на грани банкротства, а западные санкции могли и вовсе "поставить ее на колени". Но экономика России приспособилась и сегодня находится даже в лучшем состоянии.

"Рост замедлился, но стал более стабильным, был создан суверенный фонд в размере $124 млрд, экспортеры нашли новые рынки, а импортеры - внутренние альтернативы", - отмечает Financial Times.

Газета упоминает ряд мер, которые позволили России укрепиться в условиях санкций. Это сокращение госрасходов, импортозамещение, накопление доходов от продажи нефти и газа в Фонде национального благосостояния. Это привело к тому, что в 2018 и 2019 гг. бюджет России был профицитным, а общий государственный долг составляет около 15% ВВП, в то время как в среднем по ЕС это около 80%.

"Устойчивость Москвы поставила под сомнение силу экстерриториальных ограничений, введенных США и ЕС, и их ценность как инструмента внешней политики", - полагает издание.

Financial Times приводит и другие показатели. Так, с конца 2015 года международные валютные резервы России выросли почти на 50% до $542 млрд в конце ноября, что является максимальным уровнем с 2011 года и близко к рекордному пику, достигнутому в 2008 году. В 2017 году Россия экспортировала рекордные объемы зерна. То есть никакого экономического краха не произошло, и Москва даже ищет новых друзей в Азии и Африке, чтобы частично компенсировать падение торговли с Западом и западных инвестиций. Товарооборот с Китаем вырос на 53% за последние три года и достиг $107 млрд.

Издание пишет, ссылаясь на высокопоставленного чиновника, консультирующего Центробанк РФ, что самой большой проблемой для России будет, если однажды США снимут все санкции.