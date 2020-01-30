"Антиуранщики" в Кургане пригласили представителей Росатома съездить на "фонтанирующие" скважины и измерить уровень радиации

В Кургане на "круглом столе" с участием комиссии по экологии Общественного совета госкорпорации Росатом, компании "Атомредметзолото", представителей правительства Курганской области и общественности по вопросам добычи урана выступили так называемые "антиуранщики", передает корреспондент Накануне.RU.

Сергей Еремин отметил, что был рад познакомиться с руководством "Далура" и Росатома.

"Мы вас всех знаем, а вы нас нет. Поэтому мы представляемся. Президент Фонда общественного контроля за состоянием окружающей среды и благополучия населения Курганской области Еремин Сергей Александрович. В президиум нашего фонда входит пять человек - все они имеют прекрасное инженерное образование высшее, двое с красным дипломом закончили, один имеет два высших образования. Есть и Попечительский совет Фонда - в него входят два доктора наук, и возглавляет его заслуженный эколог России Юрий Иванович Мамонтов. Это он сосотавитель карт экологических всего Уральского региона", - отметил Еремин.

Он пояснил, что пользуются документами исключительно с сайта "Далура".

"Мы в своей деятельности опираемся даже не на свои выводы, а целиком на выводы ваши, на выводы сидящих здесь коллег. Из этих выводов картина вся вырисовывается. Мы пользуемся декларацией о намерениях, опубликованной на сайте компании "Далур". На этом сайте все документы, которыми мы руководствуемся, есть. Но, как выяснилось, даже руководители и работники этого предприятия, не читали их, они не знают что в них написано. Все данные есть у "Гидроспецгеологии", например. Если с началом и окончанием в документах все хорошо, то в середине люди отнеслись со всей ответственностью к своей работе", - рассказал Еремин.

Он предложил сделать следующий "круглый стол" выездным.

"Анализируя эти все данные, мы предлагаем следующее заседание провести прямо там - на Добровольном месторождении, в "полях". Мы с вами вместе придет к тем скважинам и вместе все смерим уровень радиации, я вот был три недели назад там - 63 микрорентгена в час (мкР/ч). Вода там течет до сих пор, даже заглушку сделали - все равно течет. Понимаете? Сегодняшний "круглый стол" не дает нам возможности хорошо говорить. Вот мне понравился, господин Барановский, тот разговор в кабинете у Кафеева. Здорово было, вот там мы посидели по-настоящему, хотя мы были без документов, но с документами были они. Там мы час-полтора работали, задавали вопросы, отвечали, соглашались, но после этого возникла пауза, потому что вопросы наши не находят ответа. Мы рады и благодарны тому, что мы наконец-то познакомились, и понятие "антиуранщики" довольно широкое", - отметил Сергей Еремин.

Представители "Далура" и Росатома, а также председатель Курганской областной думы поблагодарили Еремина за выступления и отметили, что примут к сведению все его предложения.

Итогом "круглого стола" стало то, что все собравшиеся сошлись во мнении - изоляция урановых месторождений является сегодня достаточной для эксплуатации подобных объектов методом скважинного подземного выщелачивания. Применяющаяся методика проходки и последующей ликвидации разведочных скважин позволит не нарушать первоначальную целостность геологического массива и вести экологически чистую для окружающей среды добычу.

Напомним, на территории Курганской области планируется добыча урана методом подземного выщелачивания в пойме реки Тобол на месторождении Добровольное. Активисты полагают, что это представляет потенциальную угрозу загрязнения природных вод и опасность для здоровья населения региона. В Зауралье проходило уже несколько протестных митингов против этих планов.