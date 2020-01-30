11 Августа 2020
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Политика В России За рубежом
радио свободы, американский флаг (2020) | Фото:sm-news.ru

Как в соцсетях отреагировали на вброс «Радио Свобода» о гибели бойца ЧВК «Вагнера» в Ливии

Существующее на деньги американского Конгресса «Радио Свобода» накануне опубликовало статью под названием «Ливия забирает наших товарищей». Она была посвящена якобы погибшему в Ливии русскому добровольцу Владимиру Скопинову. За основу материала издание взяло сведения из сообществ в социальных сетях, посвященных добровольцам из России, защищавших русскоязычное население Донбасса.

Журналисты «Радио Свобода» самовольно приписали Скопинова к ЧВК «Вагнера» - они аргументировали это тем, что вероятное место его гибели – Ливия, а значит, он из данной ЧВК. Это заявление абсолютно голословно и ничем не подкреплено. Доказательств тому не было ни в постах с упоминанием Скопинова, ни в материале «Радио Свобода».

Такие опрометчивые заявления возмутили пользователей социальных сетей. Люди, не стесняясь в выражениях, высказывали свою точку зрения.

Например, Сергей Кузнецов посчитал, что «Радио Свобода» просто сгенерировала громкий заголовок для привлечения внимания.

скрин, соцсети, радио свободы,меркурий(2020)|Фото:скрин, соцсети

Некто Коля Сидоренко в довольно жесткой форме предложил «Радио Свобода» испытать на себе, что такое побывать в окопе. А Петр Гаврилов уверен, что Америка сильно сдала позиции, и чтобы уйти не с таким позором, решила натравить «прикормленные» СМИ на Россию.

соцсети, скрин, меркурий, радио свободы(2020)|Фото:скрин, соцсети

Резкую критику в адрес американского масс-медиа высказывали и другие комментаторы.

скрин, соцсети, радио свободы,меркурий(2020)|Фото:скрин, соцсети

А Павел Антипов считает, что американцы хотели пойти в Ливию за нефтью, но у них ничего не вышло. Поэтому они используют вброс о погибших русских солдатах как прикрытие.

скрин, соцсети, радио свободы,меркурий(2020)|Фото:скрин, соцсети

Поддержал комментаторов и политолог Владимир Карасев, подчеркнувший, что «Радио Свобода» - полностью американское СМИ. Ведь источник финансирования данного издания – уже ни для кого не секрет. Поэтому оно и используется Штатами в качестве инструмента борьбы с Россией.

Сейчас Америка терпит поражение в ближневосточном и африканском регионах – имидж страны подорван. Поэтому она и пытается как-то реабилитироваться подобными вбросами. Но, как утверждает Карасев, это приносит прямо противоположный эффект.

«Появление в СМИ темы русских воинов, относятся они к ЧВК Вагнера или не относятся, наоборот показывает возвращение силы России. Люди это чувствуют, и поэтому появляются такие комментарии, такая общественная реакция. У нас появляется новый героический образ, который нравится нашим гражданам и которого так боятся США и наши либералы», - уверен политолог.

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Как в соцсетях отреагировали на вброс «Радио Свобода» о гибели бойца ЧВК «Вагнера» в Ливии

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Теги: радио свобода, меркурий, чвк вагнер, соцсети , ливия



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