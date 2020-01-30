В Госдуме предположили, что через 15 лет Россия может полностью перейти на безналичный рассчёт

В Госдуме оценили уровень цифровизации банковской сферы. В частности, по уровню мобильных платежей РФ занимает первое место в Европе.

Infox передаёт, что законодатели планируют начать полный переход страны к безналичным расчётам, который окончательно состоится через 15 лет, однако некоторые члены Федерального Собрания, например, член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов, считают, что такой переход может состояться ещё раньше, в течение пяти – семи лет.

Однако, по словам Абарамова, необходимо расширять использование системы "МИР", поскольку сейчас эквайринг стоит около двух процентов, и половина этих денег уходит иностранным платёжным системам.

Напомним, годом ранее президент России Владимир Путин счёл подобные платежи "квазиналогом".