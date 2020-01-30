"Газпром нефть" активизирует социальную деятельность в Ямальском районе

Представители "Газпром нефти" и администрации Ямальского района подвели итоги сотрудничества и наметили планы на 2020 год. Как сообщили Накануне.RU в компании, нефтяники намерены увеличить количество реализуемых на территории муниципалитета социальных проектов.

"Встреча прошла плодотворно, – констатировал глава района Андрей Кугаевский. – У сторон есть четкое понимание поставленных целей в рамках социальных и экологических программ компаний "Газпромнефть-Ямал" и "Газпромнефть-Развитие". Руководство администрации района приложит все усилия, чтобы в тесном взаимодействии обеспечить выполнение всех поставленных задач и реализовать проекты, направленные на социально-экономическое благополучие наших жителей".

"Газпром нефть" разрабатывает в Ямальском районе Новопортовское месторождение и реализует крупный проект "Газ Ямала". Ежегодно компания и муниципалитет заключают социально-экономические соглашения, направленные на комплексное развитие территории. "Нам важно поддерживать экологический баланс, содействовать развитию региона нашей деятельности – строить востребованные жителями функциональные объекты, оказывать точечную помощь людям", – отмечает руководитель дирекции по крупным проектам "Газпром нефти", генеральный директор "Газпромнефть-Развития" Айдар Сарваров.

В 2019 году в Ямальском районе при содействии "Газпром нефти" в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" было реализовано около 30 проектов. Приоритетная задача – поддержка коренных малочисленных народов Севера: трудоустройство и повышение профессиональной квалификации местных жителей, приобретение материально-технических ресурсов для тундровиков и т. п. В селе Новый Порт компания профинансировала строительство 47-квартирного дома.

Также развивается экологическое направление – вместе с нефтяниками волонтеры из ямальских сел занимаются уборкой территории, обустройством зимних стоянок для кочевых жителей тундры, заготовкой дров. На месте снесенных ветхих домов в Новом Порту высажена еловая аллея. Кроме того, в последние годы компания оказала финансовую поддержку Новопортовскому рыбозаводу для приобретения специализированного оборудования, техники и орудий лова.

В 2020 году "Газпром нефть" планирует увеличить количество реализуемых в Ямальском районе социальных проектов. Так, в селе Мыс Каменный откроется памятник к 75-летию Победы, появится современная спортивная площадка в парке Геологов и заработает лаборатория для школьников "ФабЛаб-Ямал". В местном доме культуры обновят костюмный фонд, а будущей зимой нефтяники построят в селе ледовый городок.

В Новом Порту в парке им. Бекмана появится новое спортивное пространство. Сельчанам помогут освоить азы старейшего ремесла жителей Крайнего Севера – косторезного мастерства. "Класс точных наук" Новопортовской школы-интерната оснастят современным оборудованием, что позволит детям проводить научные эксперименты.

По словам генерального директора "Газпромнефть-Ямала" Алексея Овечкина, за пять лет уже сформирован ряд традиционных мероприятий, которые полюбились ямальцам. "Ежегодно этот перечень обновляется с учетом запросов местных жителей – они всегда принимают активное участие в обсуждении. Для нас важно осуществлять проекты, которые способствуют качественным изменениям и улучшают жизнь людей", – отметил он.