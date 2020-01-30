11 Августа 2020
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Еврейский конгресс, Ельцин-центр (2020) | Фото: Накануне.RU

Мессианство "Ельцин-центра": Вексельберг собрал в Екатеринбурге еврейский конгресс

Сегодня в Екатеринбург прилетел глава совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, он посещает "Ельцин-центр" и участвует там в открытии выставки Российского еврейского конгресса (РЕК) "Спасители", мероприятие запланировано в рамках "Недели памяти" жертв холокоста, передает корреспондент Накануне.RU.

Выставку в "Ельцин-центре" посвятили отдельным людям, которые в годы войны укрывали евреев на оккупированных территориях.

Игорь Баринов, Евгений Куйвашев, Виктор Вексельберг(2020)|Фото: Накануне.RU

"Проект "Спасители" впервые рассказывает о 241 российском Праведнике народов мира из более чем 20 регионов страны (в том числе о ныне живущих) – людях разных национальностей, которые, рискуя жизнью, укрывали евреев на оккупированных территориях", – говорится в описании события.

После открытия выставки РЕК проводит благотворительные вечер, вход на мероприятие будет стоить минимум 20 тыс. руб., спонсоры за 200 тыс. руб. будут размещены за столами по десять человек, попечители и патроны с объемом вложений в размере 1 млн руб. и 3 млн руб. соответственно также будут приглашены на закрытые мероприятия Российского еврейского конгресса в течение полугода в первом случае и в течение года.

Российский еврейский конгресс, открытие выставки, благотворительный вечер(2020)|Фото: rjcevent.ru

Российский еврейский конгресс, открытие выставки, благотворительный вечер(2020)|Фото: rjcevent.ru

На этом вечере выступят также губернатор области Евгений Куйвашев и руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Еврейский конгресс, Ельцин-центр(2020)|Фото: Накануне.RU

Виктор Вексельберг, Евгений Куйвашев, Игорь Баринов(2020)|Фото: Накануне.RU

Напомним, Свердловскую область сегодня посещал Анатолий Чубайс.

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Мессианство "Ельцин-центра": Вексельберг собрал в Екатеринбурге еврейский конгресс

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Теги: Виктор Вексельберг, Евгений Куйвашев, Ельцин-центр, еврейский конгресс



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