Мессианство "Ельцин-центра": Вексельберг собрал в Екатеринбурге еврейский конгресс

Сегодня в Екатеринбург прилетел глава совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, он посещает "Ельцин-центр" и участвует там в открытии выставки Российского еврейского конгресса (РЕК) "Спасители", мероприятие запланировано в рамках "Недели памяти" жертв холокоста, передает корреспондент Накануне.RU.

Выставку в "Ельцин-центре" посвятили отдельным людям, которые в годы войны укрывали евреев на оккупированных территориях.

"Проект "Спасители" впервые рассказывает о 241 российском Праведнике народов мира из более чем 20 регионов страны (в том числе о ныне живущих) – людях разных национальностей, которые, рискуя жизнью, укрывали евреев на оккупированных территориях", – говорится в описании события.

После открытия выставки РЕК проводит благотворительные вечер, вход на мероприятие будет стоить минимум 20 тыс. руб., спонсоры за 200 тыс. руб. будут размещены за столами по десять человек, попечители и патроны с объемом вложений в размере 1 млн руб. и 3 млн руб. соответственно также будут приглашены на закрытые мероприятия Российского еврейского конгресса в течение полугода в первом случае и в течение года.

На этом вечере выступят также губернатор области Евгений Куйвашев и руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Напомним, Свердловскую область сегодня посещал Анатолий Чубайс.