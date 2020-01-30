11 Августа 2020
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Общество В России Москва
Михаил Мишустин (2020) | Фото: duma.gov.ru

Правительство Мишустина внесло первый законопроект на рассмотрение Госдумы

Правительство Михаила Мишустина внесло в четверг, 30 января, первый законопроект на рассмотрение Госдумы.

 

Документ касается ужесточения ответственности за нарушение требований пожарной безопасности на объектах высокого риска.

 

Трагедия, произошедшая 25 марта 2018 г. в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово, показала необходимость устранения правовых пробелов в области обеспечения пожарной безопасности в деятельности федерального государственного пожарного надзора. Результаты проверок и количество объектов с нарушениями показали системный характер недостатков в сфере обеспечения пожарной безопасности на указанных объектах", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По данным правительства, на 35,5 тыс. объектов было выявлено 280 тыс. нарушений противопожарных требований. Более 11,5 тыс. зданий в стране эксплуатируются нарушениями в работе пожарной сигнализации, более 17 тыс. зданий имеют неудовлетворительное состояние аварийных выходов и т.д.

Генпрокуратура предложила внести в КоАП такое наказание как административное приостановление деятельности. "В настоящее время в законодательстве отсутствует административная ответственность в виде административного приостановления деятельности за нарушения правил пожарной безопасности за исключением нарушений, повлекших возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека", - отмечают авторы законопроекта.

МЧС,

Однако, за нарушение требований пожарной безопасности на объекте, подобном ТРЦ "Зимняя вишня", несущее потенциальную угрозу жизни и здоровью большого количества людей, такой вид административного наказания не предусмотрен (соответственно не может быть применен к правонарушителю и временный запрет деятельности с целью исключения потенциальной опасности).

Законопроект предусматривает увеличение штрафных санкций, а также административную ответственность вплоть до административного приостановления деятельности на срок до тридцати суток за повторное нарушение требований пожарной безопасности, пренебрежение которыми ведет к возникновению угрозы жизни или здоровью людей.

"Владельцы крупных торговых комплексов, иных крупных объектов защиты с массовым пребыванием людей, на которых осуществляемая ими хозяйственная деятельность ежедневно приносит большие доходы, оплачивают штраф и продолжают предпринимательскую деятельность, проигнорировав необходимость устранения нарушений законодательства в области пожарной безопасности, требующих временного закрытия объекта защиты на ремонт (реконструкцию), что повлечет гораздо большие материальные потери для бизнеса от упущенной выгоды. Проверки соблюдения требований пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей весной и летом 2018 года подтвердили вышесказанное - 652 юридических лица и предпринимателя, осуществляющих коммерческую деятельность на указанных объектах, привлеченных к административной ответственности в виде штрафа в размере от 150000 до 200000 рублей, не торопились с устранением выявленных нарушений. При повторных проверках зафиксировано невыполнение в установленный срок выданных предписаний у 597 (91 %) ранее оштрафованных владельцев крупных торговых комплексов", - говорится в пояснительной записке.

 

 

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Правительство Мишустина внесло первый законопроект на рассмотрение Госдумы

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Теги: правительство, мишустин, административная ответственность, пожарная безопасность



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