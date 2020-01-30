Путин поручил изучить вопрос усиления ответственности за оскорбление

Президент России Владимир Путин поручил администрации Кремля совместно с правительством рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление.

Поручение должно быть выполнено к 1 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее на заседании президентского совета по правам человека Путин поддержал предложение об увольнении госслужащих, позволивших себе хамить гражданам.

Вместе с тем он отметил, что в УК есть статьи за оскорбления, и предложил подумать о том, как это отрегулировать в нормативной базе.

Совет Федерации поддержал законопроект об уголовном наказании чиновников за оскорбление россиян после того, как об этом законе высказался российский президент.

Хотя ранее отрицательный отзыв на него направили правительство и Верховный суд.

В СФ считают, что этот закон может стать "зеркальной нормой" на нашумевший законопроект об оскорблении гражданами власти.