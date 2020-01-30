Врачи осмотрели пассажиров, прилетевших в Пермь из Китая

Пассажиров самолета авиакомпании Azur Air, прибывшего в Пермь из Китая, проверили на наличие коронавируса, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным авиакомпании, пассажиров с признаками заболевания на борту выявлено не было. У всех пассажиров, прибывших в Пермь были взяты мазки со слизистых, которые потом будут перенаправлены на диагностику в Новосибирск.

Отметим, что с сегодняшнего дня авиакомпания прекращает перелеты из-за распространения коронавируса в КНР.