11 Августа 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Пермь, аэропорт, Большое Савино (2018) | Фото: http://aviaperm.ru/

Врачи осмотрели пассажиров, прилетевших в Пермь из Китая

Пассажиров самолета авиакомпании Azur Air, прибывшего в Пермь из Китая, проверили на наличие коронавируса, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным авиакомпании, пассажиров с признаками заболевания на борту выявлено не было. У всех пассажиров, прибывших в Пермь были взяты мазки со слизистых, которые потом будут перенаправлены на диагностику в Новосибирск.

Отметим, что с сегодняшнего дня авиакомпания прекращает перелеты из-за распространения коронавируса в КНР.

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Врачи осмотрели пассажиров, прилетевших в Пермь из Китая

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Теги: коронавирус, пневмония, Китай, Роспотребнадзор, пассажиры



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Ранее 06.02.2020 15:44 Мск Azur Air отменил все рейсы Пермь-Санья: даже те, что были запланированы после 26 марта

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