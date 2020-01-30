В Домодедово прокомментировали экстренную посадку самолета S7

В аэропорту Домодедово прокомментировали экстренную посадку самолета авиакомпании S7, на борту которого пассажирка сообщила о наличии у нее взрывного устройство. Борт, летевший в Москву из Симферополя, благополучно сел и был отбуксирован на отдельную стоянку.

"В подобных ситуациях предусмотрены дополнительные процедуры безопасности. Этот случай не исключение. Службы аэропорта совместно с силовыми структурами проведут необходимые мероприятия", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта.

СМИ приводят цитату представителя перевозчика: "При выполнении рейса одна из пассажирок встала в проходе самолета, заявив о наличии взрывного устройства. Командир судна сообщил об инциденте в аэропорту Домодедово. Самолет благополучно приземлился, находится на отдельной стоянке".

"В 14.54 самолет авиакомпании S7 приземлился в аэропорту Домодедово. Аэродром обслуживает все рейсы в штатном режиме. Пассажиры данного рейса доставлены в терминал", - добавили в аэропорту.