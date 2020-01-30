11 Августа 2020
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Происшествия Тюменская область
злая собака (2015) | Фото: dailymirror.info

В Тюменской области собака покусала гулявшую во дворе девочку

В расположенном под Тюменью поселке Боровский собака напала на девочку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Пострадавшая сидела во дворе дома № 34 по Островского, когда прибежавшая собака якобы начала рычать на нее, а позже укусила девочку, такая информация опубликована в одной из групп в соцсети. В числе травм жертвы нападения указывается "укушенная рана подглазничной области". Прокуратура начала проверку информации о нападении животного.

Добавим, также надзорное ведомство рассказало о том, что шестилетняя жительница деревни Ушакова, пострадавшая прошлым летом от нападения собаки, получит 50 тыс. руб. компенсации морального вреда и расходов на медицинскую помощь – тогда гулявший без намордника джек-рассел-терьер укусил ребенка за ногу.

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В Тюменской области собака покусала гулявшую во дворе девочку

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Теги: нападение, собака, травмы



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Развитие сюжета:

Ранее 06.07.2020 13:40 Мск В Тюменской области покусанная джек-рассел-терьером девочка получит компенсацию

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