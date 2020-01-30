Астронавты NASA получат два места на российских "Союзах" на ближайшие "рейсы"

Астронавты NASA получат два места на российских кораблях "Союз-МС" для полетов на МКС осенью 2020 и весной 2021 года, сообщил журналистам начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Павел Власов.

"Пока никаких окончательных решений нет, все в стадии переговоров. Они заказали еще два места на октябрьский старт этого года и весенний старт следующего года", - сказал Власов.

Стоит отметить, что планы о бронировании двух мест для американцев озвучивались и в прошлом году. При этом NASA продолжает готовить свою пилотируемую программу, которая сдвигается из-за неготовности кораблей, изготовление которых было отдано частным компаниям – SpaceX и Boeing.