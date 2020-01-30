Дело Голунова получает новый ход: межклановые разборки выйдут из-под контроля?

Пятеро работников УМВД по Западному округу были задержаны по "делу Голунова", им предъявлены обвинения в превышении полномочий. Летом прошлого года, после того как выяснилось, что журналист невиновен, а наркотики были ему подброшены, причастных к этому сотрудников лишь уволили из рядов МВД.

Внезапное возобновление дела, начавшееся вскоре после смены генерального прокурора и прокурора Москвы, заставляет предположить, что происходящее имеет лишь косвенное отношение к правосудию и гораздо больше связано с борьбой кланов.

Политолог Павел Салин считает, что данная ситуация напоминает историю с отставкой главы Чувашии, которая также позиционируется по одному поводу, а реальные причины – совсем другие. "Причины носят пиаровский характер, не аппаратный. Аппаратно он был не жилец. Именно поэтому его подставили под удар, на самом деле он и сам подставился. Здесь – то же самое. С одной стороны, есть общественный запрос, есть медиаполе с условным либеральным креном", – рассказал эксперт.

По его мнению, происходящее с медийной точки зрения стоит рассматривать в связке с маневрами вокруг Константина Котова, когда президент поручает новому генпрокурору разобраться в этом деле и сразу же следует решение суда. В данном случае медийная составляющая тоже присутствует – бросить кость либералам, чтобы они не мутили воду в условиях транзита политсистемы.

"Московское дело не пересматривают, отменили приговор одному осуждённому, смягчили, но очень издевательски на три месяца (он получил 3 года, а теперь 2 года и 9 месяцев). А в случае с Котовым – решили бросить кость, чтобы по московскому делу в целом всё было как и раньше", – напомнил Павел Салин, заметив вместе с тем, что помимо медийной составляющей, есть ещё и очень серьёзная аппаратная. Силовая корпорация тоже не едина, ситуация с Голуновым, судя по всему, и возникла из-за того, что соперничали два серьёзных клана в силовых структурах.

По мнению политолога, надо отдавать отчёт в том, что те, кто отдавал распоряжения относительно всей этой истории, это, во-первых, не офицеры низшего звена, а очень может быть, что они формального отношения к полиции не имеют, а служат в другом ведомстве.

Однако возникает вопрос – ограничится ли дело пятью задержанными "стрелочниками", или, исходя уже из логики аппаратной борьбы, следствию удастся выйти на более высокопоставленных чиновников? Например, на руководство столичного МВД и не ударит ли это по позициям, например, группы Сергея Собянина в предстоящем транзите власти?

Павел Салин считает, что в данном случае перед нами разборка силовых кланов, не имеющая отношения к Собянину, поскольку главы регионов уже лет десять особо не контролируют местных силовиков.

Однако дальнейший ход дела зависит от того, насколько ситуацию контролирует Путин. В ситуации транзита власти в интересах Путина, чтобы конфликты между силовыми группировками не выходили в публичную сферу. "Был конфликт между генпрокурором и Следкомом, между Бастрыкиным и Чайкой. Это очень не нравилось Путину и он сумел сделать так, чтобы этот конфликт ушёл из публичного поля. Но сейчас ситуация сложнее, судя по всему, он ситуацию уже меньше контролирует, а силовики чувствуют себя более вольготно. Их группы всё больше и больше управляют страной, в первую очередь экономикой, но и всё больше политическими процессами. Вопрос, насколько ситуацию может контролировать президент, Совет безопасности и прочие. Может стать новой реальностью, что межклановые разборки в силовой сфере выйдут из-под контроля власти", – предположил эксперт.