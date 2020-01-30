В Домодедово экстренно приземлился самолет: одна из пассажирок угрожает взорвать себя

В аэропорту Домодедово экстренно приземлился пассажирский самолет авиакомпании S7.

По предварительным данным, пилоты доложили, что одна из пассажирок угрожает взорвать себя и весь остальной самолет, пишет Mash. Самолет следовал рейсом Симферополь-Москва. О количестве пассажиров на борту не сообщается.

27 января самолет "Аэрофлота", вылетевший из Хабаровска в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за сообщения о взрывном устройстве на борту.