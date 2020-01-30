Несносный протест: репортаж с массового пикета против многоэтажной застройки в Екатеринбурге

В фильме "Некуда бежать?" с актером Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли, жительницу частного дома вместе с детьми вынуждают выселиться. Сначала героине по имени Клайди застройщики предлагают выкупить ее дом. Когда та не соглашается, они просто в ультимативном ключе выселяют ее, а дом пытаются уничтожить. Полиция и чиновники при этом безмолвствуют и появляются только тогда, когда женщину пытаются убить вместе с детьми.

Похожая ситуация сейчас происходит в Екатеринбурге. Правда, пока угрозы жизни нет.

Тем не менее, жителей Уралмаша и Юго-Запада выселяют из их частных домов для того, чтобы возвести на этом месте многоэтажки. Получить компенсацию за свое жилище согласны далеко не все. Недовольные во второй раз вышли на акцию протеста. На сей раз, она прошла не на уралмашевской площади, а возле администрации Екатеринбурга. Журналист Накануне.RU наблюдал за двухчасовой акцией протеста.

Несмотря на то, что сегодняшний день в столице Урала выдался морозным (столбик термометра опустился почти до –20 градусов), уже за 15 минут до начала мероприятия на месте пикета стали собираться люди. Как Накануне.RU сообщало ранее, к 12 часам возле администрации уже стояло 25 пикетчиков. Почти у каждого были при себе плакаты или флаги движения "Левый фронт".

Импульсы от транспарантов исходили разные. В основном, все они имели леворадикальный окрас. "Глава города слуга народа, а не прислужник капитала", "Сносите бараки, а не коттеджи", "Народ осуществляет свою власть через органы местного самоуправления", - фразы были бойкими и кричащими.

Со вступительным словом выступил координатор "Левого фронта" Константин Анисимов.

"Целые территории домов, на строительство которых людям выдавалось разрешение, переводят в категорию "многоэтажное строительство" без разрешения граждан. Люди должны сидеть и ждать, когда придёт застройщик и начнёт выкручивать им руки, перекапывать дороги и вынуждать их продать дом. Мы все являлись свидетелями неоднократных поджогов. Допустим, летом прошлого года горел дом возле автовокзала, где строится ЖК "Федерация". Там не смогли договориться с хозяевами, и, возможно, дом подожгли? Если посмотреть системно: май прошлого года – большие протесты против строительства храма, то есть против решения властей; лето и осень того года – большие протесты против объявленной стройки мусорного полигона в Шабрах; сейчас – обсуждение генплана, и опять протесты: Юго-Запад протестует, Уралмаш протестует. Не напрашивается ли мнение, что какие бы решения власти ни принимали – они не попадают в интересы народа?" – начал свою речь политик.

Затем же председатель левых активистов упомянул расхожий тренд о том, что со стороны власти такие акции протеста устраивают "якобы, вредные политические силы, которые расшатывают ситуацию". "Выход на улицу – это уже последний инструмент", – добавил он.

Между тем, проходящие мимо екатеринбуржцы смотрели на плакаты недовольных, словно на витрину в магазине.

Представитель регионального министерства общественной безопасности попросил людей отойти от мэрии, в связи с тем, что, дескать, они заслоняют проход.

Один из прохожих стал нецензурно оскорблять участвующих в акции. Когда корреспондент Накануне.RU попытался с ним поговорить, мужчина проворно юркнул в здание мэрии и был таков.

Люди питали иллюзию, что к ним спустится мэр Александр Высокинский, однако этого не произошло. Посмотреть на мероприятие вышел глава аппарата мэрии Илья Захаров. Чиновник начал записывать происходящее на камеру своего мобильника. Правда, когда корреспондент Накануне.RU попытался взять комментарии и у него, тот ретировался.

Требования пришедших сводились, в общем-то, к пересмотру генерального плана с учетом мнений людей. Отметим, что больше 500 пожеланий екатеринбуржцев были отклонены. Журналист Накануне.RU встретил на акции и жителей улицы Уральских рабочих в микрорайоне Уралмаш.

"Мы специально купили частный дом на Уралмаше. Сделали там дорогостоящий ремонт. Как только мы купили дом, начались разговоры о сносах. Причем мы специально приобрели дом на той территории, где, согласно генплану, ничего не собирались сносить. Мы изучали до этого генплан. Внезапно появились изменения. Активная группа к ним приходила. Сейчас он может быть снесен. Рядом с нами находятся многоэтажки", – негодуют горожане.

На акции были замечены и общественники. Среди них Гузель Аиткулова. По мнению создательницы молодежной организации "Май", чиновникам следует объяснять людям каждое отклоненное в генплан предложение.

"Екатеринбуржцы имеют право на то, чтобы наш город развивался не так, как удобно чиновникам из городской администрации, а так, как нужно каждому жителю города. Сегодня люди вышли, чтобы выразить свою позицию. К великому сожалению, администрация Екатеринбурга никогда не слушает горожан. Мэрия отклонила почти все пожелания горожан касательно изменения генплана. Чиновники должны хотя бы элементарно объяснять, почему они отклоняют данные поправки. На мой взгляд, власть элементарно должна слышать людей. Потому что мы должны строить демократическую страну и жить в гражданском обществе, где чиновники и горожане находятся на одном уровне. Сегодня создается такая ситуация, что чиновники мнят из себя царей, а мы тут все непонятно кто. Так быть не должно. В 21 веке власть должна слышать людей", – выступила она.

В итоге участники акции приняли резолюцию. Ее требования заключаются в следующем:

Обеспечить эффективное участие горожан и всесторонний учет мнения населения при подготовке и утверждении нового генплана Екатеринбурга. Исключить земли частного сектора в границах улиц Бакинских комиссаров, Ярославская, Индустрии, Черноярская из зоны резерва застройки многоэтажными домами и установить зону застройки индивидуальными жилыми домами. Прекратить практику точечной высотной застройки города. Включить в генплан снос всех ветхих городских трущоб и расселить жителей в новые дома.

Через два часа протеста акция завершилась. Отметим, что аналогичные пикеты у мэрии будут проходить еще три дня подряд в то же время.