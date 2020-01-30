Несносный протест: репортаж с массового пикета против многоэтажной застройки в Екатеринбурге

11 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Лукашенко между Сциллой и Харибдой

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/repair/room/other/nedorogoy-remont-komnati/ здесь.
Услуги проверенных исполнителей: http://remont.youdo.com/repair/flat/hruschevka/80m/other/elitniy/, рекомендуем!
Смотрите тут - http://perevozki.youdo.com/ekaterinburg/arendaavto/ по ссылке.



Политика Свердловская область Уральский ФО
митинг против сноса домов (2020) | Фото: Накануне.RU

Несносный протест: репортаж с массового пикета против многоэтажной застройки в Екатеринбурге

В фильме "Некуда бежать?" с актером Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли, жительницу частного дома вместе с детьми вынуждают выселиться. Сначала героине по имени Клайди застройщики предлагают выкупить ее дом. Когда та не соглашается, они просто в ультимативном ключе выселяют ее, а дом пытаются уничтожить. Полиция и чиновники при этом безмолвствуют и появляются только тогда, когда женщину пытаются убить вместе с детьми.

Похожая ситуация сейчас происходит в Екатеринбурге. Правда, пока угрозы жизни нет.

Тем не менее, жителей Уралмаша и Юго-Запада выселяют из их частных домов для того, чтобы возвести на этом месте многоэтажки. Получить компенсацию за свое жилище согласны далеко не все. Недовольные во второй раз вышли на акцию протеста. На сей раз, она прошла не на уралмашевской площади, а возле администрации Екатеринбурга. Журналист Накануне.RU наблюдал за двухчасовой акцией протеста.

Несмотря на то, что сегодняшний день в столице Урала выдался морозным (столбик термометра опустился почти до –20 градусов), уже за 15 минут до начала мероприятия на месте пикета стали собираться люди. Как Накануне.RU сообщало ранее, к 12 часам возле администрации уже стояло 25 пикетчиков. Почти у каждого были при себе плакаты или флаги движения "Левый фронт".

митинг против сноса домов(2020)|Фото: Накануне.RU

Импульсы от транспарантов исходили разные. В основном, все они имели леворадикальный окрас. "Глава города слуга народа, а не прислужник капитала", "Сносите бараки, а не коттеджи", "Народ осуществляет свою власть через органы местного самоуправления", - фразы были бойкими и кричащими.

митинг против сноса домов(2020)|Фото: Накануне.RU

Со вступительным словом выступил координатор "Левого фронта" Константин Анисимов.

"Целые территории домов, на строительство которых людям выдавалось разрешение, переводят в категорию "многоэтажное строительство" без разрешения граждан. Люди должны сидеть и ждать, когда придёт застройщик и начнёт выкручивать им руки, перекапывать дороги и вынуждать их продать дом. Мы все являлись свидетелями неоднократных поджогов. Допустим, летом прошлого года горел дом возле автовокзала, где строится ЖК "Федерация". Там не смогли договориться с хозяевами, и, возможно, дом подожгли? Если посмотреть системно: май прошлого года – большие протесты против строительства храма, то есть против решения властей; лето и осень того года – большие протесты против объявленной стройки мусорного полигона в Шабрах; сейчас – обсуждение генплана, и опять протесты: Юго-Запад протестует, Уралмаш протестует. Не напрашивается ли мнение, что какие бы решения власти ни принимали – они не попадают в интересы народа?" – начал свою речь политик.

Затем же председатель левых активистов упомянул расхожий тренд о том, что со стороны власти такие акции протеста устраивают "якобы, вредные политические силы, которые расшатывают ситуацию". "Выход на улицу – это уже последний инструмент", – добавил он.

Между тем, проходящие мимо екатеринбуржцы смотрели на плакаты недовольных, словно на витрину в магазине.

Представитель регионального министерства общественной безопасности попросил людей отойти от мэрии, в связи с тем, что, дескать, они заслоняют проход.

митинг против сноса домов(2020)|Фото: Накануне.RU

Один из прохожих стал нецензурно оскорблять участвующих в акции. Когда корреспондент Накануне.RU попытался с ним поговорить, мужчина проворно юркнул в здание мэрии и был таков.

Люди питали иллюзию, что к ним спустится мэр Александр Высокинский, однако этого не произошло. Посмотреть на мероприятие вышел глава аппарата мэрии Илья Захаров. Чиновник начал записывать происходящее на камеру своего мобильника. Правда, когда корреспондент Накануне.RU попытался взять комментарии и у него, тот ретировался.

Требования пришедших сводились, в общем-то, к пересмотру генерального плана с учетом мнений людей. Отметим, что больше 500 пожеланий екатеринбуржцев были отклонены. Журналист Накануне.RU встретил на акции и жителей улицы Уральских рабочих в микрорайоне Уралмаш.

"Мы специально купили частный дом на Уралмаше. Сделали там дорогостоящий ремонт. Как только мы купили дом, начались разговоры о сносах. Причем мы специально приобрели дом на той территории, где, согласно генплану, ничего не собирались сносить. Мы изучали до этого генплан. Внезапно появились изменения. Активная группа к ним приходила. Сейчас он может быть снесен. Рядом с нами находятся многоэтажки", – негодуют горожане.

На акции были замечены и общественники. Среди них Гузель Аиткулова. По мнению создательницы молодежной организации "Май", чиновникам следует объяснять людям каждое отклоненное в генплан предложение.

"Екатеринбуржцы имеют право на то, чтобы наш город развивался не так, как удобно чиновникам из городской администрации, а так, как нужно каждому жителю города. Сегодня люди вышли, чтобы выразить свою позицию. К великому сожалению, администрация Екатеринбурга никогда не слушает горожан. Мэрия отклонила почти все пожелания горожан касательно изменения генплана. Чиновники должны хотя бы элементарно объяснять, почему они отклоняют данные поправки. На мой взгляд, власть элементарно должна слышать людей. Потому что мы должны строить демократическую страну и жить в гражданском обществе, где чиновники и горожане находятся на одном уровне. Сегодня создается такая ситуация, что чиновники мнят из себя царей, а мы тут все непонятно кто. Так быть не должно. В 21 веке власть должна слышать людей", – выступила она.

В итоге участники акции приняли резолюцию. Ее требования заключаются в следующем:

  1. Обеспечить эффективное участие горожан и всесторонний учет мнения населения при подготовке и утверждении нового генплана Екатеринбурга.
  2. Исключить земли частного сектора в границах улиц Бакинских комиссаров, Ярославская, Индустрии, Черноярская из зоны резерва застройки многоэтажными домами и установить зону застройки индивидуальными жилыми домами.
  3. Прекратить практику точечной высотной застройки города.
  4. Включить в генплан снос всех ветхих городских трущоб и расселить жителей в новые дома.

Через два часа протеста акция завершилась. Отметим, что аналогичные пикеты у мэрии будут проходить еще три дня подряд в то же время.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Несносный протест: репортаж с массового пикета против многоэтажной застройки в Екатеринбурге

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: пикеты, Левый фронт, мэрия Екатеринбурга



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 03.04.2020 07:48 Мск Подозреваемого в поджогах домов в Екатеринбурге "взяли" прямо на месте преступления
Ранее 02.04.2020 21:03 Мск В Екатеринбурге задержан мужчина, которого подозревают в поджоге домов на Эльмаше
Ранее 02.04.2020 08:22 Мск Опять поджог? На Эльмаше в Екатеринбурге продолжают гореть дома
Ранее 27.03.2020 10:48 Мск Расследованием поджогов домов в Екатеринбурге может заняться объединенная группа из всех силовых ведомств
Ранее 25.03.2020 13:39 Мск В обстоятельствах поджогов домов на Уралмаше просят разобраться ФСБ
Ранее 23.03.2020 08:23 Мск Полиция Екатеринбурга занялась расследованием поджогов домов на Уралмаше
Ранее 17.03.2020 14:33 Мск В Екатеринбурге возбудят уголовное дело из-за поджогов домов на Уралмаше
Ранее 16.03.2020 15:31 Мск Депутаты Екатеринбурга собираются на внеочередное заседание из-за поджогов домов на Уралмаше
Ранее 16.03.2020 12:20 Мск Председатель ЕГД обратился в полицию и прокуратуру: он уверен, что дома на Уралмаше поджигают
Ранее 12.03.2020 10:00 Мск "Атомстройкомплекс" заявил о клевете по поводу пожаров в расселяемых домах на Уралмаше
Ранее 02.02.2020 21:26 Мск Жители частного сектора Уралмаша вновь выступили против застройки территории многоэтажками

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.01.2020 10:31 Мск 25 борцов за дома и кров: в Екатеринбурге проходит массовый пикет под окнами Высокинского
Ранее 17.01.2020 10:15 Мск "Насильно никто никого не снесет". Свердловский губернатор про застройку частного сектора на Уралмаше
Ранее 13.01.2020 16:21 Мск В мэрии назвали протест жителей частного сектора на Уралмаше против генплана надуманным
Ранее 21.12.2019 19:53 Мск Жители частных домов на Уралмаше вышли на митинг с требованием не сносить их дома

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети