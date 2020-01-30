Елена Малышева попала в казанский вытрезвитель и взяла интервью у бомжей

Телеведущая Елена Малышева приехала в Казань со съемочной группой своей программы, чтобы сделать сюжет о медвытрезвителе. Сейчас в стране официально таких заведений нет, но в столице Татарстана работает "центр помощи "Возрождение" (суть вытрезвитель), рассказала звезда на своей странице в Instagram.

Директор вытрезвителя рассказал, что клиентов им привозят врачи "скорой", полиция или, например, такстисты. Малышева отметила, что вопрос с вытрезвителями очень актуальный, сейчас даже к рассмотрению в Госдуме готовится законопроект о восстановлении работы таких заведений. В казанском вытрезвители посетители могут находиться до 24 часов, в любой момент они могут по желанию покинуть заведение.

Также Малышева в stories показала блиц-интервью с двумя постояльцами вытрезвителя. Бомжи рассказали, что давно выпивают, хотели бы избавиться от этой привычки, но не могут. У обоих есть семьи, в которые они бы рады вернуться. Малышева посоветовала им обратиться к врачам, тем более в вытрезвители такая возможность есть.