Елена Малышева попала в казанский вытрезвитель и взяла интервью у бомжей

11 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Лукашенко между Сциллой и Харибдой

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Рекомендуем: http://remont.youdo.com/electrician/service/find-electrician/, смотрите ссылку.
Рекомендуем: http://remont.youdo.com/repair/flat/other/remont-kvartiri-s-chernovoy-otdelkoy/, подробнее здесь.
Электрик на час: http://remont.youdo.com/electrician/wiring/meterinstallation/ по ссылке.



Общество Приволжский ФО В России
Елена Малышева (2018) | Фото:instagram.com/malysheva.live

Елена Малышева попала в казанский вытрезвитель и взяла интервью у бомжей

Телеведущая Елена Малышева приехала в Казань со съемочной группой своей программы, чтобы сделать сюжет о медвытрезвителе. Сейчас в стране официально таких заведений нет, но в столице Татарстана работает "центр помощи "Возрождение" (суть вытрезвитель), рассказала звезда на своей странице в Instagram.

Директор вытрезвителя рассказал, что клиентов им привозят врачи "скорой", полиция или, например, такстисты. Малышева отметила, что вопрос с вытрезвителями очень актуальный, сейчас даже к рассмотрению в Госдуме готовится законопроект о восстановлении работы таких заведений. В казанском вытрезвители посетители могут находиться до 24 часов, в любой момент они могут по желанию покинуть заведение.

Также Малышева в stories показала блиц-интервью с двумя постояльцами вытрезвителя. Бомжи рассказали, что давно выпивают, хотели бы избавиться от этой привычки, но не могут. У обоих есть семьи, в которые они бы рады вернуться. Малышева посоветовала им обратиться к врачам, тем более в вытрезвители такая возможность есть.

 

 

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Елена Малышева попала в казанский вытрезвитель и взяла интервью у бомжей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: елена малышева, вытрезвитель, бомжи, интервью, алкоголизм



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети