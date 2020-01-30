11 Августа 2020
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Общество В России Крым
подарок, хлеб, пирог (2020) | Фото: пресс-служба Керченского горсовета

В Крыму облаченные в меха чиновницы одарили блокадников хлебом

Председатель городского совета Керчи Мая Хужина и ее коллеги пришли поздравлять проживающих в городе ветеранов с Днем полного освобождения Ленинграда от блокады нацистскими войсками с неоднозначными подарками.

На появившихся в соцсетях фотографиях видно, как дамы в шубах вручают блокадникам медали, цветы и батоны белого хлеба.

Визит чиновников вызвал волну возмущения среди пользователей Сети. Они заявили, что дарить такие подарки стыдно.

подарок, хлеб, пирог(2020)|Фото: пресс-служба Керченского горсовета

Чиновники попытались оправдаться. Так, одна из навестивших пенсионеров госслужащих Лариса Щербула заявила, что батон белого хлеба на самом деле был пирогом с мясом.

"Не было никакого хлеба. Это караимский пирог с мясом. Его передало наше татарское сообщество. Они хотели как-то тоже поучаствовать", - приводит ее слова издание "Подъем".

Кроме того, Хужина заявила, что на ее подчиненных были не шубы, а "имитация". Одной из пользовательниц она написала: "Если вы не бот и женщина, то должны разбираться, где шубы, а где имитация".

В делегации городского совета Керчи удивились критике. По словам пресс-секретаря горсовета Дианы Ушаковой, на фотографиях чиновницы были в шубах, потому что очень спешили. Она уточнила, что все просьбы ветеранов о помощи, которые прозвучали во время встречи, будут выполнены.

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В Крыму облаченные в меха чиновницы одарили блокадников хлебом

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Теги: крым, блокадники, хлеб, чиновницы



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