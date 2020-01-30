В Крыму облаченные в меха чиновницы одарили блокадников хлебом

Председатель городского совета Керчи Мая Хужина и ее коллеги пришли поздравлять проживающих в городе ветеранов с Днем полного освобождения Ленинграда от блокады нацистскими войсками с неоднозначными подарками.

На появившихся в соцсетях фотографиях видно, как дамы в шубах вручают блокадникам медали, цветы и батоны белого хлеба.

Визит чиновников вызвал волну возмущения среди пользователей Сети. Они заявили, что дарить такие подарки стыдно.

Чиновники попытались оправдаться. Так, одна из навестивших пенсионеров госслужащих Лариса Щербула заявила, что батон белого хлеба на самом деле был пирогом с мясом.

"Не было никакого хлеба. Это караимский пирог с мясом. Его передало наше татарское сообщество. Они хотели как-то тоже поучаствовать", - приводит ее слова издание "Подъем".

Кроме того, Хужина заявила, что на ее подчиненных были не шубы, а "имитация". Одной из пользовательниц она написала: "Если вы не бот и женщина, то должны разбираться, где шубы, а где имитация".

В делегации городского совета Керчи удивились критике. По словам пресс-секретаря горсовета Дианы Ушаковой, на фотографиях чиновницы были в шубах, потому что очень спешили. Она уточнила, что все просьбы ветеранов о помощи, которые прозвучали во время встречи, будут выполнены.